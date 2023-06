Demi Lovato révèle pourquoi utiliser les pronoms eux/eux était « absolument épuisant »

Demi Lovato travaille toujours à comprendre son identité.

Lovato, qui a récemment annoncé qu’elle rajoutait les pronoms « elle/ses » en plus des pronoms « ils/eux », a expliqué pourquoi elle avait fait ce changement dans une récente interview avec GQ Hype Espagne.

« Je devais constamment éduquer les gens et expliquer pourquoi je m’identifiais à ces pronoms. C’était absolument épuisant », a déclaré Lovato au point de vente.

« Et c’est l’une des raisons qui m’ont amené à me sentir à l’aise avec le pronom féminin. Je me suis juste fatigué. Mais pour cette raison même, je sais qu’il est important de continuer à faire passer le mot. »

DEMI LOVATO : MON ÉNERGIE MASCULINE ET FÉMININE SONT ÉGALES

En 2021, Lovato a annoncé qu’elle n’était pas binaire et qu’elle choisissait d’utiliser ses pronoms. Environ un an plus tard, la chanteuse a partagé qu’elle l’incluait dans la façon dont elle s’identifiait.

Lovato a expliqué sur le podcast Spout à l’époque, « J’avais l’impression, surtout l’année dernière, que mon énergie était équilibrée dans mon énergie masculine et féminine. Ainsi, lorsque j’ai été confronté au choix d’entrer dans une salle de bain, et il a dit ‘femmes » et » hommes « , je n’avais pas l’impression qu’il y avait une salle de bain pour moi. Parce que je ne me sentais pas nécessairement comme une femme. Je ne me sentais pas comme un homme. Je me sentais juste comme un humain. Et c’est ce qu’ils /eux est, est sur le point pour moi. »

Elle a ajouté : « Récemment, je me sens plus féminine, alors je l’ai de nouveau adoptée. »

La chanteuse « Cool for the Summer » a fait écho à ses commentaires sur le fait de ne pas se sentir définie par un sexe à GQ Hype Spain.

« Par exemple, dans les toilettes publiques. Devoir accéder aux toilettes des femmes, même si je ne m’y identifie pas complètement. Je me sentirais plus à l’aise dans une salle de bains sans sexe », a expliqué Lovato dans l’interview, qui a été écrite en espagnol et traduite. à l’anglais par Google.

« Ou cela arrive aussi lorsque vous remplissez des formulaires, tels que des documents gouvernementaux ou tout autre où vous devez spécifier votre sexe. Vous n’avez que deux options, homme et femme, et j’ai l’impression que rien de tout cela n’a de sens pour moi. Je me vois conditionné à choisir une femme parce qu’il n’y en a plus. Je pense que cela doit changer. J’espère qu’avec le temps, il y aura plus d’options.

L’interprète de « Confident » a reconnu dans le passé qu’il y avait encore du travail à faire pour tout le monde.

« Mais je pense que ce qui est important, c’est que personne n’est parfait », a-t-elle déclaré sur le podcast « Spout ».

« Tout le monde gâche les pronoms à un moment donné, et surtout quand les gens apprennent. C’est juste une question de respect. »