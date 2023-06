Voir la galerie





Demi Lovato a été très ouverte sur la nature changeante de son identité de genre. Elle a récemment expliqué pourquoi elle avait décidé de changer ses pronoms en « elle / elle » plutôt qu’en « ils / eux » dans une interview avec GQ Hype Espagne, publié le mardi 13 juin. La chanteuse, 30 ans, a admis qu’il était fatigant de devoir constamment expliquer pourquoi elle s’était identifiée aux pronoms non genrés, avant de décider de revenir en arrière.

Demi a admis que le fait d’avoir régulièrement des conversations sur ses pronoms la rendait plus à l’aise pour revenir à elle. « Je devais constamment éduquer les gens et expliquer pourquoi je m’identifiais à ces pronoms. C’était absolument épuisant. Et c’est l’une des raisons qui m’ont amené à me sentir aussi à l’aise avec le pronom féminin. Je suis juste fatiguée », a-t-elle déclaré au point de vente. « Mais pour cette raison même, je sais qu’il est important de continuer à passer le mot. »

En plus de dire à quel point il peut être fatigant d’expliquer les pronoms, Demi a également expliqué qu’elle souhaitait qu’il y ait une discussion plus ouverte sur les espaces non sexistes. « Devoir accéder aux toilettes des femmes, même si je ne m’y identifie pas complètement. Je me sentirais plus à l’aise dans une salle de bain sans sexe », a-t-elle déclaré.

Demi a également fait un point similaire sur le fait de remplir différents documents. «Cela se produit également lorsque vous remplissez des formulaires, tels que des documents gouvernementaux ou tout autre où vous devez spécifier votre sexe. Vous n’avez que deux options, homme et femme, et j’ai l’impression que rien de tout cela n’a de sens pour moi », a-t-elle déclaré. « Je me vois conditionné à choisir une femme parce qu’il n’y a plus [options]. Je pense que cela doit changer. Espérons qu’avec le temps, il y aura plus d’options.

Demi était apparue pour la première fois comme non binaire en mai 2021. À l’époque, elle avait également révélé qu’elle changerait ses pronoms en « ils / eux ». Quelques mois après sa sortie, elle avait dit aux fans que ce n’était « pas grave » s’ils l’avaient mal interprétée par erreur, et avait dit qu’elle était heureuse que les gens fassent de leur mieux. En août 2022, la chanteuse «29» a révélé qu’elle était revenue aux pronoms «elle / elle», affirmant qu’elle se «sentait plus féminine» et qu’elle était une «personne fluide» dans une interview avec le Bec podcast. Demi répertorie actuellement les pronoms «ils / eux» et «elle / elle» sur son profil Instagram.

