Dans le single «Dancing With the Devil», également le titre de son nouveau documentaire sur YouTube, la pop star chante sur le fait de céder à la tentation et de retomber dans la dépendance à la drogue et à l’alcool. Les deux projets ont été tirés de son expérience de rechute en 2018, puis de surdose d’opioïdes presque mortelle plus tard cette année-là.

