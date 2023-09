Demi Lovato qualifie de « dégoûtante » de sortir avec des hommes plus âgés après sa relation avec Wilmer Valderrama

Demo Lovato dit que sa « phase de fréquentation avec des hommes plus âgés » était « dégoûtante ».

« Je pense que ce que j’ai vécu, c’est que j’ai eu une phase où je sortais avec des hommes plus âgés et avec des hommes plus âgés à cause de problèmes avec mon père, évidemment. Et maintenant, je suis dans un endroit où je vis une relation incroyable », a déclaré la star de 31 ans. -old a déclaré à Howard Stern lors de son talk-show SiriusXM lundi.

« Je peux dire avec certitude que les problèmes de mon père ne sont plus quelque chose qui est en moi, et je pense qu’il y a quelques signes qui le prouvent. Je suis essentiellement avec un partenaire qui a mon âge. Je repense au passé. et je pense : « C’est dégoûtant. »

L’interprète de « Give Your Heart a Break » sort avec le musicien Jordan Lutes, 32 ans, qui s’appelle « Jutes ».

Lovato n’a mentionné aucun nom d’ex lors de l’interview. Cependant, la star a rencontré son ancien petit ami Wilmer Valderrama, 43 ans, alors qu’elle n’avait que 17 ans et lui 29 ans. Ils ont confirmé leur relation après qu’elle ait eu 18 ans malgré leur écart d’âge de près de 13 ans. Le couple est sorti ensemble pendant six ans.

« Pour moi, j’étais une adolescente », a-t-elle déclaré à Stern, selon Entertainment Weekly. « Et donc, pour moi, c’est dégoûtant. Si vous avez 50 ou 60 ans, tout va bien. Même entre 30 et 40 ans, ce n’est pas dégoûtant du tout. Mais je pense que lorsque vous êtes dans ces années de développement, vous ne devriez absolument pas être avec quelqu’un qui est beaucoup plus âgé que vous. C’est tout simplement malsain et toxique.

Fox News Digital a contacté les représentants de Lovato et Valderrama pour commentaires.

À propos de Jutes, elle s’est exclamée : « Il y a juste ce partenariat là-bas qui est si magnétique, et la façon dont nous rions ensemble est tout simplement non-stop. »

Elle a dit qu’elle pensait que la « formule d’une très bonne relation » consistait à trouver quelqu’un qui vous « fait sentir en sécurité », qui « vous attire tellement » et « avec qui vous riez constamment ».

Elle a dit qu’elle et Jutes « y allaient lentement », datant d’environ un an et demi. Et ils ont parlé de mariage, et elle veut avoir des enfants avec lui.

Lovato a déclaré qu’elle avait rencontré Jutes lorsqu’il est entré en studio pour l’aider sur son album de 2022, « Holy Fvck ».

« Il est venu écrire sur l’une de mes séances, j’étais en studio et j’ai immédiatement été attirée par lui », a-t-elle révélé à Stern. « J’ai bien envoyé des textos à mes amis et je leur ai dit : ‘Il est tellement sexy !' »

Son album « Holy Fvck » comprenait un morceau « 29 », l’âge de Valderrama au moment de leur rencontre, et les fans ont spéculé qu’il s’agissait de ses regrets concernant leur relation.

« Enfin 29 ans. C’est drôle, comme tu l’étais à l’époque », dit la chanson. « Je pensais que c’était un rêve d’adolescent, juste un fantasme. Mais était-ce le vôtre ou le mien ? 17, 29. »