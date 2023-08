Demi Lovato porte un maillot de bain plongeant tout en dansant sur une nouvelle chanson – Hollywood Life

Voir la galerie





Demi Lovato30 ans, a partagé une nouvelle vidéo Instagram accrocheuse lors de la promotion de sa nouvelle chanson, « Eve, Psyche & The Bluebeard’s Wife », qui est une collaboration avec le groupe K-pop LE SÉRAFIM, vendredi. La chanteuse s’est assise dehors devant un palmier alors qu’elle dansait sur le jam dans une chemise boutonnée ouverte de couleur pastel sur un maillot de bain noir et un tour de cou noir, dans le clip. Elle avait les cheveux jusqu’au menton baissés et séparés au milieu, et a ajouté des lunettes de soleil à son look.

« Mon morceau avec @le_sserafim « Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife » est sorti maintenant 🖤🖤 », a légendé Demi le post, qui a suscité de nombreux commentaires pleins de compliments. « Nous avons besoin de plus de collaborations K-pop Demi », a écrit un adepte, tandis qu’un autre a qualifié la sortie de « chanson de l’année ». Un troisième adepte a qualifié la talentueuse star de « belle » et de nombreux autres émojis du cœur gauche pour signifier leur amour de la vidéo et de la chanson.

La dernière vidéo de Demi survient deux semaines après qu’elle a fait la une des journaux pour avoir parlé de la façon dont elle est sortie avec ses parents, dans une interview sur SiriusXM. Le pouls. « J’ai sorti » Cool for the Summer « avant de sortir avec mes parents, et c’est très, c’est comme » J’ai un goût pour la cerise, j’ai juste besoin d’en prendre une bouchée « – une sorte de paroles », a-t-elle expliqué sur le montrer. « C’est comme très évident, mais je ne me sentais pas prêt, et un jour j’étais, vous savez, sur le point d’aller à un spectacle. J’étais assis dans un avion, et j’étais avec mon beau-père, qui est essentiellement mon père, et je me disais : « Hé, je dois te dire quelque chose », et je me disais : « J’aime aussi les filles », et il était comme, ‘Ouais, je sais. Vous avez sorti « Cool for the Summer ». J’étais comme, ‘Oh.’

« Ma mère a eu la même réaction d’une certaine manière », a-t-elle poursuivi. « En fait, je me préparais à sortir avec une fille, et je me disais, vous savez, je ne savais pas si je serais photographié ou ce qui se passerait, et j’aimais vraiment cette fille, et je me disais, « Tu sais, je pense qu’il est temps de le dire à ma mère au cas où ça deviendrait sérieux », et j’ai fait asseoir ma mère, et je me suis dit : « J’ai besoin de te parler », et j’ai dit : « Tu sais, je Je suis sur le point d’aller à un rendez-vous avec une fille et je voulais juste que vous sachiez et que vous entendiez de moi que j’aime aussi les filles. Elle a juste, comme, presque commencé à pleurer et était comme, ‘Je veux juste que tu sois heureuse.' »

Demi a poursuivi en expliquant comment cette réaction d’un parent était si «précieuse» et a révélé qu’elle avait grandi queer même si elle venait d’un milieu chrétien. Elle avait 25 ans quand elle a fait son coming-out à sa mère. « A l’époque, j’étais bisexuelle, puis j’ai réalisé que j’étais pansexuelle, et ça m’a pris du temps », a-t-elle admis. Elle est depuis devenue non binaire et utilise ses pronoms.

