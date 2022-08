Demi Lovato parle de la “culpabilité de la survivante” qu’elle a ressentie après une overdose de 2018

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Demi Lovato a connu la “culpabilité des survivants” après avoir fait une overdose en 2018.

La chanteuse de 29 ans a parlé du pardon en parlant de son prochain album “HOLY FVCK” dans une nouvelle interview avec Zane Lowe d’Apple Music.

Lovato, qui a récemment rajouté les pronoms elle/elle, a subi une overdose en 2018. Après le moment presque fatal, l’ancienne star de Disney s’est réveillée dans une unité de soins intensifs avec un long processus de récupération devant elle. Lovato a subi “trois accidents vasculaires cérébraux, une crise cardiaque et une défaillance d’organe” et était légalement aveugle au début.

Bien qu’elle soit en vie, sa survie l’a fait se sentir coupable en pensant aux amis, dont Mac Miller décédé d’une overdose en 2019, qu’elle a perdus.

“Je me suis fait des amis de tous âges. J’ai perdu des amis de – j’ai perdu des amis qui avaient à peu près mon âge et ceux qui ont été si profondément blessés parce que nous avons été ensemble dans les tranchées”, a-t-elle déclaré à Lowe.

“Vous en avez parlé dans ‘Dead Friends’. C’est une chanson qui traite en fin de compte de la culpabilité du survivant”, a lancé Lowe.

“J’ai eu beaucoup de culpabilité de survivant après mon overdose”, a poursuivi Lovato. “Parce que, vous savez, juste après la mort de Mac Miller, et cela a tout mis en perspective pour moi comme si cela aurait pu être vous. C’était presque vous et … comment allez-vous vivre votre vie maintenant.”

“Ça m’a beaucoup touché.”

Lorsque Lovato est sortie de sa cure de désintoxication, elle s’est lancée dans un voyage pour guérir son traumatisme personnel et reconstruire sa relation avec sa famille et ses amis.

“Avec le temps, vient la confiance”, a-t-elle dit à Lowe sur la reconstruction des relations. “Je ne suis jamais sorti du traitement, je veux dire, peut-être la première fois, en m’attendant à ce que les gens me fassent confiance tout de suite. C’était une expérience d’apprentissage de, OK, les gens vont devoir réapprendre à vous faire confiance. La seule façon dont ils pouvez faire cela en faisant vos preuves et pas seulement en parlant, mais en prenant des mesures qui contribuent à votre rétablissement.”

Lovato a exploré sa lutte contre la dépendance et l’expérience de la réadaptation lors de l’écriture de son huitième album studio, “HOLY FVCK”. La pop star a sorti le single “29” plus tôt cette semaine avant la sortie de l’album complet le 19 août.

“Tout ce que j’écris vient d’expériences personnelles, et j’avais traversé une période difficile l’année dernière”, a-t-elle expliqué à Lowe. “Et je suis retourné au traitement, et quand je suis sorti, j’avais tout ce traumatisme non résolu que je n’avais pas traité ou que j’ai commencé à gérer pendant le traitement. Et puis quand je suis sorti, j’étais comme, ‘ C’est normal d’être en colère et de ressentir ces choses.'”

“Donc, quand j’ai fait l’album, la première semaine, j’avais beaucoup de colère, et je pense que cela se voyait dans beaucoup de chansons, ‘Freak’, ‘Heaven’, ‘Eat Me.'”

Au fur et à mesure qu’elle progressait dans le processus, elle a commencé à explorer sa “sexualité” avec sa musique.

“Vers la fin, vous avez des chansons d’amour”, a-t-elle déclaré.