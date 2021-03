Lovato, la chanteuse, compositrice, actrice et militante en herbe de 28 ans qui travaille dans le show business depuis l’âge de 6 ans et qui est connue depuis son adolescence, n’est pas seulement adaptable – elle est l’une des figures de la culture pop les plus résistantes de son temps. Elle a fait ses débuts à la télévision pour enfants et a franchi le pas difficile vers la célébrité adulte, sortant six albums (deux platine, quatre or), servant de juge sur «The X Factor», agissant sur «Glee» et «Will & Grace» et amassant 100 millions de followers sur Instagram – tout en gérant un trouble de l’alimentation depuis qu’elle était enfant, la toxicomanie qui a commencé à l’adolescence, en sortant comme queer et la pression constante d’être une personne exceptionnellement célèbre.

«C’était intéressant à quelle vitesse je me suis adapté», a-t-elle déclaré dans une récente interview. «Je ne me suis pas laissé le temps de me sentir vraiment triste à ce sujet. J’étais juste comme, comment puis-je résoudre ce problème? «

Elle raconte sa rechute et son overdose sans ciller dans le documentaire «Danser avec le diable», qui a été créée au South by Southwest Film Festival cette semaine et sera diffusée sur YouTube en quatre épisodes à partir du 23 mars. Une chanson du même nom, une vitrine cuivrée et envoûtante pour la puissante voix de Lovato, ancre un nouvel album, «Dancing With the Diable… L’art de recommencer », prévu le 2 avril.

Les documentaires de stars de la pop sur eux-mêmes sont devenus une industrie artisanale, mais la plupart se sentent comme des outils de marketing désinfectés et saisissent les frictions, comme le stress de la célébrité ou de la solitude. Le film de Lovato, qui suit «Simply Complicated» en 2017, est plein de tension – plus de 90 minutes d’entretiens principalement réalisés par Michael D. Ratner – et ne passe pas sous silence les réalités les plus laides. Elle révèle des détails atroces sur une histoire d’agression sexuelle, d’automutilation et de traumatisme familial, un scénario troublant se heurtant à un autre comme des dominos. Le film et l’album font partie d’une tentative de retour qui met à l’épreuve une partie essentielle de la proposition de Demi Lovato: à quel point peut-elle vraiment être honnête?

La célébrité pop est un acte de haut niveau sur le continuum entre la fantaisie et la réalité, le spectacle et l’authenticité, l’évasion et la relation. Il y a les intouchables d’un autre monde qui semblent planer hors de portée (Beyoncé, Lady Gaga) et les apparemment parfaitement connaissables qui se sentent à portée de main (Kelly Clarkson, Miley Cyrus). Tout dépend de ce qu’un musicien révèle à son public. Et Lovato a toujours été un partisan.

«Dancing With the Devil» est rempli d’admissions fraîches qui trahissent les obscurcissements précédents. Sa surdose est survenue après six ans d’abstinence, au cours desquels Lovato s’est sentie de plus en plus bloquée par les mesures prises par ses managers de longue date pour l’aider à rester sur la bonne voie. Il a provoqué trois accidents vasculaires cérébraux, une crise cardiaque et une défaillance d’organe. Elle avait une pneumonie d’asphyxie sur son vomi; elle a subi des lésions cérébrales à la suite des accidents vasculaires cérébraux et a des problèmes de vision durables. (Elle ne peut plus conduire et décrit les effets persistants comme ressemblant à des taches solaires.) Le trafiquant de drogue qui lui a apporté de l’héroïne cette nuit-là l’a agressée sexuellement, puis l’a laissée au bord de la mort.