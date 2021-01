Nouvelle année, nouveau ‘do.

Demi Lovato s’est rendue sur Instagram le dimanche 10 janvier pour partager une vidéo de ses jolies mèches roses. La chanteuse de 28 ans portait un manteau léopard et des lunettes transparentes alors qu’elle montrait ses tresses. Elle a également donné à son coiffeur, Ambre Maynard Bolt, un cri pour son look.

Comme ses fans le savent bien, ce n’est pas la première fois que la star de « Confident » se teint les cheveux en rose. En fait, elle a joué avec un certain nombre de teintes de cheveux au fil des ans. De blonde et brune au bleu et au rouge, Lovato adore changer de style.

« J’ai essayé toutes les couleurs de cheveux », a déclaré le double nominé aux Grammy Awards Elle en 2018. « Je pense que mon préféré a été la blonde avec le rose. »

Elle a également joué avec sa longueur de cheveux, allant de longs à super courts. En novembre, Lovato s’est partiellement rasé la tête pour une coupe audacieuse et belle. En révélant son nouveau look, elle a écrit: « J’ai fait une chose … » Son photographe, Angelo Kritikos, a également taquiné un nouveau chapitre pour la superstar, écrivant: « Déjà obsédé par cette nouvelle ère. Qui veut voir le front? »

Maintenant, Lovato change à nouveau de look.