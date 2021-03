Demi Lovato dit qu’elle ne se voit jamais tomber enceinte.

La chanteuse, 28 ans, s’est ouverte sur ses projets futurs lors d’une apparition sur le podcast de Joe Rogan, lui disant qu’elle adorerait avoir des enfants dans le futur.

«Je pense que si quelque chose, je veux adopter, plus que tout», a-t-elle déclaré à l’humoriste sur le podcast The Joe Rogan Experience.

«La vie ne se déroule selon aucun plan. Alors, je pourrais m’asseoir ici et dire: «Oui, j’aimerais avoir des enfants». Mais je ne sais pas, car cela pourrait changer la semaine prochaine. Je pense qu’en ce moment, je veux adopter, c’est sûr.

Le chanteur était célèbre pour ses fiançailles avec l’acteur Max Ehrich après seulement six mois d’être ensemble.

Peu de temps après que Max eut soulevé la question la plus importante, la romance malheureuse du couple s’est effondrée et leur engagement a été effectivement annulé.

«Je ne sais pas, j’ai été fiancée à un homme l’année dernière. Je pensais totalement que je serais mariée, peut-être enceinte, maintenant. Et ce n’est pas le cas », a-t-elle dit à Joe.

«Je sais que ma vie ne se déroule pas selon mon plan.»

«Je ne peux pas vraiment me voir tomber enceinte», dit-elle. « Je ne sais pas. Je suis tellement fluide maintenant, et une partie de la raison pour laquelle je suis si fluide est que j’étais super enfermé.

Ailleurs dans l’interview, Demi a révélé qu’elle s’identifiait comme pansexuelle après avoir été « super fermée » pendant des années.

L’animatrice a demandé à la chanteuse de Sorry Not Sorry si elle voulait dire qu’elle était identifiée comme pansexuelle, en disant: «Comment appellent-ils ça? «Pansexuel»? »

«Ouais, pansexuelle,» répondit-elle. «J’aime tout, vraiment.

Demi a précédemment révélé qu’elle avait déjà eu des relations intimes avec une femme et a déclaré qu’elle « se sentait mieux » que lorsqu’elle était avec un homme.







«Je sais qui je suis et ce que je suis, mais j’attends juste un calendrier précis pour sortir dans le monde comme ce que je suis», a-t-elle déclaré à Glamour.

«Je suis la chronologie de mes guérisseurs, et j’utilise ce temps pour vraiment étudier et me renseigner sur mon cheminement et ce que je me prépare à faire.

«J’ai rencontré une fille et je me suis dit: ‘J’aime beaucoup plus ça.’ C’était mieux. C’était bien. »

Demi a parlé de sa vie et a discuté de tout, de ses relations aux toxicomanies passées dans son nouveau documentaire puissant Dancing With The Devil, qui a été publié sur YouTube la semaine dernière.

