Demi Lovato met à jour les pronoms pour l’inclure à nouveau : “Je suis une personne tellement fluide”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Demi Lovato a annoncé un changement personnel.

La chanteuse et actrice, dont le nouvel album “HOLY FVCK” est sorti le 19 août, dit que ses pronoms incluent désormais également elle/elle.

Dans un récent interview sur le podcast SpoutLovato a déclaré: “J’ai en fait adopté les pronoms de elle / elle, encore une fois.”

Cela survient un peu plus d’un an après que la chanteuse “Confident” a partagé une vidéo sur ses plateformes sociales où la jeune femme de 29 ans a annoncé qu’elle s’identifiait comme non binaire et qu’elle utiliserait les pronoms eux/eux.

DEMI LOVATO RECRÉE UNE SURDOSE QUASI-FATAL DANS UNE NOUVELLE VIDÉO POUR “DANCING WITH THE DEVIL”

En référence à ses pronoms, Lovato a déclaré: “J’avais l’impression, surtout l’année dernière, que mon énergie était équilibrée dans mon énergie masculine et féminine. Ainsi, lorsque j’ai été confronté au choix d’entrer dans une salle de bain, et il a dit “femmes” et “hommes”, je n’avais pas l’impression qu’il y avait une salle de bain pour moi. Parce que je ne me sentais pas nécessairement comme une femme. Je ne me sentais pas comme un homme. Je me sentais juste comme un humain. Et c’est ce qu’ils/ eux est, est sur le point pour moi.”

Mais Lovato dit maintenant : “Récemment, je me sens plus féminine, alors je l’ai de nouveau adoptée.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

En avril, Lovato changé ses pronoms sur son Instagram. Ils apparaissent comme “ils / eux / elle / elle”, à ce jour.

Lovato s’est concentrée sur sa musique.

” Peau de mes dents.”

La star, qui est sous les projecteurs depuis qu’elle est enfant, a également parlé de plusieurs éléments de sa vie pendant le podcast, en disant : “Je suis une personne tellement fluide en ce qui concerne mon sexe, ma sexualité, ma musique, ma créativité.”

Elle a ajouté : “Tout le monde confond les pronoms à un moment donné, et surtout quand les gens apprennent, c’est une question de respect.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS