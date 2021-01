Le chanteur a été ouvert dans le passé sur la lutte contre la boulimie et sa guérison. Elle a cherché un traitement pour son trouble de l’alimentation lors d’une cure de désintoxication en 2010 et a parlé publiquement de ses rechutes ultérieures. En mars 2020, elle s’est entretenue avec Ellen Degeneres à une période où elle avait l’impression que sa vie et sa nourriture étaient contrôlées par son équipe.

«Ma vie, je l’ai juste sentie, l’était – et je déteste utiliser ce mot – mais j’avais l’impression qu’elle était contrôlée par tant de gens autour de moi», a-t-elle déclaré. «Si j’étais dans ma chambre d’hôtel la nuit, ils sortaient le téléphone de la chambre d’hôtel pour que je ne puisse pas appeler le service d’étage. Ou, s’il y avait des fruits dans ma chambre d’hôtel, ils le retiraient parce que c’est du sucre supplémentaire . Nous ne parlons pas de brownies, de biscuits, de bonbons et autres. C’était des fruits. «

Lovato a depuis embauché Scooter braun comme son manager. Il est également producteur exécutif sur Affamé.