Demi Lovato fête son 31e anniversaire avec des cupcakes « Poot Lovato » – Hollywood Life

Crédit d’image : Andrew H. Walker/Shutterstock

Demi Lovato s’est souvenue d’un moment tristement célèbre de son passé lors de son 31e anniversaire. La chanteuse «Cool For The Summer» a célébré son 20e anniversaire avec une vidéo TikTok de trois ensembles de desserts que ses amis ont apparemment préparés pour elle. « Alors je veux juste vous montrer mes gâteaux », a déclaré Demi au début de sa vidéo. Elle a montré le premier gâteau « magnifique », qui était un gâteau scintillant en forme de cœur avec « 31 » écrit en glaçage, suivi d’un « mignon » gâteau aux biscuits sur le thème de l’arc-en-ciel avec « Joyeux anniversaire » et « Demi » écrit en glaçage.

@ddlovato POOT GRATUIT 😂 ♬ son original – Demi Lovato

Ensuite, Demi a montré une boîte de cupcakes avec une image de son tristement célèbre mème de 2015, « Poot Lovato ». « Celui-ci est Poot », a déclaré Demi à la fin de sa vidéo. Un homme, peut-être son petit ami jute, a ri hors caméra de ce que Demi a dit. « FREE POOT », a écrit la chanteuse avec un emoji riant dans la légende de son TikTok. Ses fans ont inondé la section des commentaires en adorant le fait que Demi ait évoqué « Poot » toutes ces années plus tard.

Pour ceux qui ne le savent pas, la blague « Poot Lovato » a commencé après qu’une photo éditée de Demi s’est répandue comme une traînée de poudre sur Tumblr en 2015. Les fans ont inventé une trame de fond fictive pour « Poot », en plaisantant qu’elle était la sœur jumelle perdue depuis longtemps de Demi. qui a été enfermée dans un sous-sol toute sa vie. Demi était tellement ennuyée par le mème « Poot Lovato », mais elle a grandi pour embrasser la blague virale au fil du temps.

« Quand Poot est devenu viral, c’était vraiment nul parce que je pensais que c’était une vraie photo de moi », a déclaré Demi dans une interview avec Bazar de Harper en juillet. « Et j’étais comme, ‘Oh, non. C’est un très mauvais angle. Mais Poot a été photographié. Plus tard, je me suis senti mieux parce que j’ai réalisé que ce n’était pas mon visage. Demi a ajouté: « Mais c’était vraiment bizarre quand c’est devenu viral, mais c’est vraiment drôle de regarder en arrière. »

Demi a également fait la une des journaux après avoir appris qu’elle ne travaillait plus avec son manager Scooter braun. Des sources ont dit Variété le 21 août, Demi – qui sort son premier album de remix, Remaniéen septembre — est à la recherche d’une nouvelle direction, et sa décision d’arrêter de travailler avec Scooter était à la fois mutuelle et amicale. Ariana Grande aurait également coupé les liens avec Scooter, alors qu’il a été démystifié que Justin Bieber faisait la même chose.