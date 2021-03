Demi Lovato a utilisé ses fiançailles comme preuve qu’elle allait bien après sa surdose de drogue en 2018, a expliqué la chanteuse dans une nouvelle interview avec Divertissement hebdomadaire.

En juillet dernier, l’artiste « Sorry Not Sorry » a annoncé qu’elle et l’acteur Max Ehrich étaient fiancés après quelques mois de fréquentation. Puis, à peine deux mois plus tard, à la suite d’informations selon lesquelles la famille et les amis de Demi n’approuvaient pas la relation, le couple s’est séparé.

«Je me suis vraiment trompée, car c’était la chose sûre et attendue», a-t-elle déclaré au magazine. «De toute évidence, je tenais profondément à la personne, mais il y avait quelque chose à l’intérieur de moi qui était comme: ‘Je dois prouver au monde que je vais bien.’ Maintenant que je ne suis pas fiancé ou marié et que je vais bien, je me dis: « Wow. N’est-ce pas tellement plus stimulant? » Ce n’est pas ce faux sentiment de sécurité. «

Elle a ajouté que sa bague de fiançailles massive, qui valait environ 1 million de dollars, « la rendait vraiment réelle ».