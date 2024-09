Demi Lovato évoque l’impact négatif de la célébrité « explosive » sur la santé mentale

Demi Lovato vient de se remémorer ses premières années difficiles dans l’industrie !

Dans une conversation pour un article de couverture pour Grazia USla musicienne et actrice, qui a récemment co-réalisé le nouveau documentaire, Enfant stara évoqué des épisodes « explosifs » déclenchés par l’impact négatif de la célébrité sur sa santé mentale.

« Je ne savais pas que cela aurait un impact aussi négatif sur ma santé mentale », a déclaré le jeune homme de 32 ans. Crise cardiaque Le chanteur a déclaré à propos de sa relation avec la célébrité.

Elle a poursuivi : « Et malheureusement, parfois, cela prend des allures explosives, comme un incident où vous frappez votre danseur dans un avion ou vous faites une overdose d’héroïne. »

Pour les non-initiés, en 2010, Lovato a lancé un coup de poing à Alex Welch, qui était danseur à Les Jonas Brothers tournée à l’époque. Cet incident a poussé la star à suivre une cure de désintoxication.

Le Confiant Le hitmaker a également admis comment travailler sur Enfant star lui a donné la liberté de réparer son attitude passée.

« Parler à des gens qui me connaissaient à une autre époque de ma vie était un défi parce que je voulais m’excuser pour mon comportement », a déclaré Lovato, ajoutant : « Je n’étais pas toujours la personne la plus agréable avec qui travailler parce que j’étais en grande difficulté intérieure et que j’étais sous beaucoup de pression. »