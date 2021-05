Demi Lovato est non binaire, change les pronoms en eux / eux, partage le chanteur

Demi Lovato est sorti comme non binaire et change ses pronoms en eux / eux, a annoncé le chanteur dans un message vidéo sincère.

« Je veux profiter de ce moment pour partager quelque chose de très personnel avec vous », a commencé Lovato, 28 ans, dans une vidéo d’une minute et demie publiée mercredi. «Depuis un an et demi, j’ai fait un travail de guérison et d’auto-réflexion. Et grâce à ce travail, j’ai eu cette révélation que j’identifie comme non binaire. Cela dit, je vais officiellement changer mes pronoms à eux / eux. »

Ils ont ajouté: « Je pense que cela représente le mieux la fluidité que je ressens dans mon expression de genre et me permet de me sentir le plus authentique et le plus fidèle à la personne que je sais être et que je découvre encore. »

Lovato est sous les projecteurs depuis l’adolescence sur Disney Channel avant de se faire une place en tant que chanteur – l’artiste a été nominé à deux reprises pour un Grammy Award. Plus récemment, Lovato s’est ouvert dans une série documentaire YouTube en quatre parties « Dancing with the Devil » qui a fait ses débuts en mars, partageant des détails déchirants de la préparation et des conséquences de leur overdose presque fatale en 2018.

«Chaque jour que nous nous réveillons, nous avons une autre opportunité et une chance d’être qui nous voulons et souhaitons être», a écrit Lovato dans la légende de la vidéo. « J’ai passé la majeure partie de ma vie à grandir devant vous tous … vous avez vu le bon, le mauvais et tout le reste. Non seulement ma vie a été un voyage pour moi, mais je vivais aussi pour ceux de l’autre côté des caméras. «

L’annonce de Lovato a été faite en conjonction avec leur premier épisode du nouveau podcast «4D avec Demi Lovato», qui comportait une conversation avec l’auteur et interprète Alok Vaid-Menon, que Lovato a surnommé «une voix importante au sein de la communauté non binaire».

« Je tiens à préciser que j’apprends encore et que j’entre en moi-même, et je ne prétends pas être un expert ou un porte-parole. Je sais que cela pourrait être une nouvelle conversation pour beaucoup », a déclaré Lovato, ajoutant au la légende de la vidéo que « partager ceci avec vous ouvre désormais un autre niveau de vulnérabilité pour moi. Je le fais pour ceux qui n’ont pas été en mesure de partager qui ils sont vraiment avec leurs proches. Continuez à vivre dans vos vérités et sache que je t’envoie tellement d’amour. »

Qu’est-ce que non binaire?

GLAAD définit le terme non binaire comme un terme utilisé par certains « qui considèrent que leur identité de genre et / ou leur expression de genre ne relèvent pas des catégories homme et femme. Ils peuvent définir leur sexe comme se situant quelque part entre l’homme et la femme, ou ils peuvent définir il est totalement différent de ces termes. » Il est devenu de plus en plus courant pour certaines personnes qui s’identifient comme non binaires d’utiliser un pronom singulier «ils / eux».

Le chanteur primé aux Grammy Awards, Sam Smith, s’est révélé non binaire et genderqueer en 2019, partageant quelques mois plus tard, ils utilisent des pronoms «ils / eux» après ce que la pop star a appelé une «vie de guerre avec mon sexe».

« Aujourd’hui est une bonne journée, alors voilà. J’ai décidé de changer mes pronoms en THEY / THEM », écrivait Smith sur les réseaux sociaux à l’époque. « Après une vie de guerre avec mon sexe, j’ai décidé de m’embrasser pour qui je suis, à l’intérieur comme à l’extérieur. »

Smith était ravi de partager la nouvelle et a déclaré qu’ils se sentaient privilégiés d’obtenir du soutien, mais qu’il était également «très nerveux» de faire cette annonce parce qu’ils «se soucient trop de ce que les gens pensent».

« Je comprends qu’il y aura beaucoup d’erreurs et de fautes de sexe, mais tout ce que je vous demande, c’est d’essayer s’il vous plaît. J’espère que vous pouvez me voir comme je me vois maintenant. … Je ne suis pas encore pour parler longuement éloquemment de ce que cela signifie être non binaire, mais je ne peux pas attendre le jour où je serai. Donc pour l’instant je veux juste être VISIBLE et ouvert. »

