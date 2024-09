Demi Lovato espère un jour porter à l’attention du Capitole les problèmes soulevés dans le documentaire « Child Star »

CNN

Demi Lovato souligne la nécessité de renforcer la protection des jeunes artistes émergents dans son nouveau documentaire sur Hulu « Child Star ».

Lovato a parlé du documentaire avec Elizabeth Wagmeister de CNN dans une interview diffusée mercredi dans l’épisode de « The Lead », affirmant qu’elle espère sensibiliser « à une législation afin que les mineurs (présents au grand jour) soient protégés et indemnisés ».

« C’est un peu le Far West à l’ère numérique », a ajouté Lovato, faisant référence à la façon dont le paysage médiatique en constante évolution d’aujourd’hui est différent de celui de l’époque où elle était une enfant star.

La chanteuse a ajouté que l’objectif était de porter ces questions devant le Capitole un jour. « Ce serait incroyable », a-t-elle déclaré.

« Child Star » est le premier film de Lovato en tant que réalisatrice et « explore les hauts et les bas de la croissance sous les projecteurs à travers le prisme de certains des anciens enfants stars les plus connus au monde », selon un synopsis officiel.

Drew Barrymore, Christina Ricci et Raven-Symoné font partie des anciens enfants acteurs avec lesquels Lovato s’assoit dans le film pour raconter comment ils ont persévéré dans l’adversité en grandissant sous les projecteurs.

« La célébrité d’un enfant crée de l’instabilité », a partagé Lovato, « et lorsque vous associez cela à une instabilité qui était déjà présente, c’est en quelque sorte une recette pour un désastre. »

Lovato a fait ses débuts en tant qu’actrice vers l’âge de 10 ans dans « Barney & Friends » au début des années 2000, et a ensuite connu une carrière réussie en tant que star de Disney Channel et chanteuse pop.

La chanteuse de « Cool for the Summer » a parlé ouvertement de ses luttes personnelles contre la dépendance, la santé mentale et les troubles de l’alimentation.

Concernant le chemin parcouru, Lovato a déclaré à CNN qu’elle était « très fière » d’elle-même.

« J’essaie de vivre selon la philosophie de ne pas avoir de regrets », a-t-elle ajouté. « Quand je repense à la résilience dont j’ai fait preuve dans certains des moments les plus sombres de ma vie, je suis très, très fière de moi, d’avoir réussi à me sortir des décombres et de vivre la vie que je mène aujourd’hui. »

« Child Star » est désormais disponible en streaming sur Hulu.