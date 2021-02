Demi Lovato espère que le documentaire sur les surdoses de drogue aidera les fans à affronter leurs démons

Demi Lovato espère que son nouveau documentaire sur sa surdose de drogue presque mortelle aidera les fans à traverser leurs «luttes les plus profondes et les plus sombres».

La chanteuse a failli mourir en 2018 lorsqu’elle a subi une overdose de drogue.

Et elle va parler exactement de ce qui s’est passé et comment cela l’a affectée dans un documentaire honnête en quatre parties pour YouTube.

Demi Lovato: Dancing With The Devil détaillera ce qui a conduit à l’overdose de Demi et son voyage ultérieur pour redevenir sobre.

La jeune femme de 28 ans a déclaré lors de l’émission Ellen DeGeneres qu’elle espérait que le film inspirerait les autres à affronter leurs démons.

Elle a déclaré à l’animateur: « Je parle de beaucoup de choses. Le monde a été tellement aimant et accepté que je raconte mon histoire et juste, il y a eu tellement d’amour et de soutien.







(Image: NBC)



«Ce qui est génial, c’est que nous vivons à une époque où personne n’est parfait, et nous n’obtiendrons pas de modèles en regardant les gens ne pas faire d’erreurs.

« Nous allons nous rencontrer et apprendre de nos modèles qui ont surmonté leurs luttes les plus sombres. Je voulais montrer à tout le monde – je voulais d’abord rétablir les faits. »

Demi veut partager la vraie histoire de ce qui s’est passé après que les rapports à l’époque se soient trompés.

Elle a dit: « Je voulais juste dire au monde, » Hé, c’est ce qui s’est passé, c’est comme ça que je m’en suis sorti, et j’espère que cela peut vous aider aussi « .







(Image: NBC)



« Parce que ce voyage a été une course folle, mais j’ai tellement appris et j’ai hâte de le partager avec le monde. »

Demi a dit qu’elle était fière de la personne qu’elle est devenue après s’être remise en santé.

Elle a dû faire face à un long chemin de guérison après la surdose qui lui a causé des accidents vasculaires cérébraux, une crise cardiaque et des lésions cérébrales.







(Image: Demi Lovato / Youtube)



Elle a dit à People: « Tout devait arriver pour que j’apprenne les leçons que j’ai apprises. C’était un voyage douloureux, et je regarde en arrière et parfois je suis triste quand je pense à la douleur que j’ai dû endurer pour surmonter ce Oui, mais je ne regrette rien.

« Je suis tellement fier de la personne que je suis aujourd’hui. Et je suis tellement fier que les gens puissent le voir dans ce documentaire et je ne pourrais pas être plus reconnaissant d’avoir quelqu’un à mes côtés. »

Le documentaire sortira sur YouTube le mois prochain.