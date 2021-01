Demi Lovato est en train de canaliser sa colère dans sa musique.

Après que de violents manifestants aient pris d’assaut le Capitole des États-Unis le mercredi 6 janvier, la star s’est rendue sur Twitter pour exprimer ses frustrations.

En retweetant un message du compte officiel du mouvement Black Lives Matter, elle a écrit, « Mon cœur est brisé. Cela me rend triste de croire à quel point j’étais naïf de penser que cela ne pouvait pas arriver, et pourtant cela s’est produit. Nous y sommes. Pour tout le monde dans mes commentaires qui dit » où est d7 « ou veut que chanter au lieu de parler de ce qui doit changer dans ce pays … «

Dans un suivi tweeter, l’interprète de « Cool for the Summer », âgée de 28 ans, a annoncé qu’elle était actuellement dans un studio et qu’elle enregistrait une sorte de commentaire sur la journée traumatisante. Elle n’a pas précisé si la musique avait été écrite avant les troubles au Capitole, ni donné plus de détails sur ce à quoi s’attendre, mais les messages ont conduit son nom à commencer à suivre les tendances sur Twitter.