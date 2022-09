Demi Lovato dit qu’elle, “” Je ne peux plus faire ça “.” – Nouvelles de la capitale de Kelowna

Le 13 septembre, la chanteuse a annoncé dans plusieurs publications Instagram supprimées depuis que sa tournée actuelle serait sa dernière.

“Je suis tellement f——— malade que je ne peux pas sortir du lit. Je ne peux plus faire ça. Cette prochaine tournée sera ma dernière. Je vous aime et je vous remercie les gars », Demi Lovato, via Instagram.

Lovato n’a donné aucun autre détail concernant ses problèmes de santé. Le chanteur de “Sorry Not Sorry” est actuellement programmé pour être en tournée jusqu’au 6 novembre, date à laquelle la tournée se terminera à la Toyota Music Factory à Irving, TX.

L’ancienne star de Disney a connu quelques années tumultueuses avant la sortie de son huitième album studio. En 2018, Lovato a subi une surdose presque mortelle. En 2021, la chanteuse est tranquillement retournée en cure de désintoxication. Selon Lovato, son album le plus récent a été créé alors qu’elle était complètement sobre. Le mois dernier, Lovato a révélé qu’elle prévoyait également d’arrêter de faire des documentaires sur sa vie.

“Honnêtement, j’en ai vraiment marre de me regarder, et je pense que les autres le sont probablement aussi. Et s’ils ne le sont pas, ils peuvent regarder mes vidéos musicales », Demi Lovato, via Instagram

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Divertissement