Elle a expliqué: « Je l’ai appelé et je me suis dit: » Quelque chose ne va pas. Je vis un côté de ma vie complètement légalisé et cet autre côté suivant un programme qui me dit que si je me trompe, je vais mourir. » ‘

En 2018, la chanteuse de Sorry Not Sorry, Demi, a rechuté après avoir été sobre pendant six ans et a failli perdre la vie après avoir souffert d’une crise cardiaque et de trois accidents vasculaires cérébraux.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy