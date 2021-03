Demi Lovato dit qu’elle a été violée alors qu’elle n’avait que 15 ans et qu’elle travaillait pour Disney Channel à la fin des années 2000.

S’exprimant dans ses prochaines docuseries – Demi Lovato: Dancing With The Devil – le jeune homme de 28 ans a déclaré: « J’ai perdu ma virginité dans un viol. J’ai rappelé cette personne un mois plus tard et j’ai essayé de corriger les choses en gardant le contrôle, et tout ce que cela a fait était de me faire se sentir plus mal. »

Elle n’a pas révélé l’identité de l’agresseur présumé, mais a déclaré qu’elle connaissait la personne et qu’elle devait «les voir tout le temps» après l’attaque.

Lovato a également déclaré qu’elle en avait parlé à quelqu’un à l’époque, mais le délinquant – qui était un homme – « n’a jamais été sorti du film dans lequel il se trouvait ».

Sky News a contacté Disney Channel pour commenter.

Lovato a déclaré que l’expérience avait été reprise des années plus tard, lorsqu’elle avait été violée par son trafiquant de drogue et « laissée pour morte » lors d’une surdosage en 2018.

La star a passé des semaines dans une unité de récupération à la suite de l’incident, qui a conduit à trois coups, un crise cardiaque et lésions cérébrales, et a suivi six ans de sobriété.

S’exprimant lors d’entretiens au sein de la série documentaire, Lovato a qualifié les attaques de «reconstitutions de traumatismes dans les manuels scolaires», expliquant: «Je me suis vraiment battu pendant des années, c’est aussi pourquoi j’ai eu beaucoup de mal à accepter le fait c’était un viol quand c’est arrivé. «

Bien qu’elle n’ait pas donné de détails sur la date ou le lieu du viol présumé pendant l’enfance, elle a déclaré qu’il avait eu lieu alors qu’elle faisait « partie de la Disney foule ».

Décrivant son expérience, elle a déclaré: « Nous étions en couple mais j’ai dit: » Hé, ça ne va pas plus loin, je suis vierge et je ne veux pas le perdre de cette façon. «

«Et cela n’avait pas d’importance pour eux, ils l’ont fait de toute façon. Et je l’ai intériorisé et je me suis dit que c’était de ma faute, parce que je suis toujours allé dans la pièce avec lui, je suis toujours en contact avec lui.

Image:

La star a parlé ouvertement de ses luttes passées contre la toxicomanie



Elle a également déclaré que la pression à l’époque pour paraître «pure» s’ajoutait à la pression qu’elle ressentait, alimentant directement la boulimie et l’automutilation.

Avec plusieurs autres stars de Disney de l’époque, Lovato portait une bague de pureté à la fin des années 2000, pour symboliser publiquement son engagement à attendre le sexe jusqu’au mariage.

Lovato a déclaré qu’en tant que chrétienne, elle avait eu du mal à l’époque à reconnaître son expérience comme un viol.

Se référant à la récente Moi aussi mouvement – appelant les femmes à dénoncer les abus et le harcèlement sexuels passés – elle a dit qu’elle s’exprimait maintenant car elle se sentait désormais « à l’aise de le faire ».

Elle a dit: « Mon histoire #MeToo, c’est moi qui raconte à quelqu’un que quelqu’un m’a fait ça, et ils n’ont jamais eu d’ennuis pour ça. Ils n’ont jamais été sortis du film dans lequel ils étaient. »

Abonnez-vous au podcast Backstage sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

Lovato est apparu pour la première fois en tant qu’enfant acteur dans Barney & Friends, avant de jouer dans la comédie musicale télévisée Camp Rock de 2008 et sa suite de 2010 Camp Rock 2: The Final Jam.

La chanteuse et actrice a été ouverte sur ses luttes passées contre la toxicomanie, le trouble bipolaire et un trouble de l’alimentation.

Elle avait précédemment publié un documentaire sur sa vie intitulé Simply Complicated sur YouTube en 2017.

Suite à son overdose, Lovato a fait son retour aux Grammy Awards de l’année dernière et est maintenant porte-parole de l’application de santé mentale Talkspace. L’été dernier, elle a révélé qu’elle était fiancé à l’acteur américain Max Ehrich.

Demi Lovato: Dancing with the Devil – qui a été créée au festival SXSW cette semaine – devrait sortir sur YouTube le 23 mars.