Demi Lovato dit qu’elle a essayé les opiacés à 13 ans et qu’elle suivait une thérapie pour la dépression à 7 ans

Demi Lovato est devenu personnel déchirant dans un nouveau podcast.

La chanteuse a révélé qu’elle avait commencé à abuser des opiacés à l’âge de 13 ans.

Dans un nouvel épisode de “Call Her Daddy” faisant la promotion de son dernier album, “Holy Fvck”, Lovato a révélé qu’elle avait eu un accident et que, par la suite, on lui avait prescrit des médicaments.

Elle se souvient : “J’ai commencé à expérimenter pour la première fois quand j’avais 12 ans. J’avais eu – ou 13 ans – j’avais eu un accident de voiture, et ils m’avaient prescrit des opiacés. Et ma mère ne pensait pas qu’elle doit aimer enfermer les opiacés de sa fille de 13 ans.”

Elle dit qu’au moment de l’accident, “je buvais déjà à ce moment-là, j’étais, vous savez, j’avais déjà été victime d’intimidation – je cherchais une échappatoire, et quand ma mère a vu combien de pilules avaient disparu et à quelle vitesse ils l’ont fait, elle les a emmenés et les a enfermés.”

Lovato a également noté que la première fois qu’elle avait consommé de l’alcool, c’était seule, et comment cela “aurait dû être un drapeau rouge majeur”.

Le chanteur “Compliqué”, qui a cherché un traitement pour diverses luttes, a exposé la réalité déchirante et les pressions d’être un enfant acteur.

Ayant grandi exposée à la maladie mentale, Lovato a ouvertement discuté de la schizophrénie signalée par son père et du trouble de l’alimentation signalé par sa mère, la chanteuse et actrice a lutté dès son plus jeune âge.

En grandissant, Lovato s’est également rappelé avoir un étrange intérêt pour la mort. Elle a partagé : “Quand j’avais 7 ans, quand ma dépression a commencé à s’installer, c’était plus comme cette fascination pour la mort… J’ai commencé une thérapie et des conseils d’orientation à l’école à 7 ans.”

Lovato a révélé que son équipe précédente était extrêmement restrictive en matière d’accès à la nourriture, ce qui n’a fait qu’amplifier le trouble alimentaire connu de la chanteuse. En 2018, elle a failli décéder suite à une overdose.

Dans le podcast, elle a fait allusion à la direction précédente, principalement dirigée par une seule personne, étant la raison de l’abandon de sa sobriété. Elle a dit: “Ma façon de tout faire sauter était de retomber dans la drogue et l’alcool, parce qu’ils disaient toujours:” Si vous consommez, nous sommes sortis. Et je me suis dit : « D’accord, il est temps de sortir. Au revoir. »”

Lovato est actuellement géré par Scooter Braun. Son ancien manager était Phil McIntyre.