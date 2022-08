Demi Lovato dénonce Wilmer Valderrama dans la nouvelle chanson ’29’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Demi LovatoLes fans de pensent que sa nouvelle chanson, “29”, sera controversée lors de sa sortie avec son prochain album, Saint Fvckle 19 août. La chanteuse, qui a récemment annoncé qu’elle avait recommencé à utiliser ses pronoms, semble aborder la différence d’âge de 12 ans entre elle et son ex-petit ami, Wilmer Valderramadans le nouveau morceau, que vous pouvez écouter ici.

Les paroles du morceau incluent ce qui suit : “Fibre on the vine / trop jeune pour boire du vin / Juste cinq ans de saignements, étudiant et enseignant / Loin d’être innocent / quel est le consentement du putain ? / Les chiffres vous ont dit de ne pas le faire / mais cela ne vous a pas arrêté.

Le jeune homme de 29 ans chante alors : “Enfin 29 / Drôle, comme si tu étais toi à l’époque / Je pensais que c’était un rêve d’adolescent / juste un fantasme / Mais était-ce le tien ou était-ce le mien ?” Bien que nous ne puissions pas confirmer de manière indépendante ce que chante Demi, ses fans pensent qu’elle fait référence à l’âge qu’avait l’acteur de 42 ans lorsqu’elle a commencé à sortir avec lui.

Plus tard, elle chante “Seventeen, 29 / Oh, oh, oh, oh, oh / 17, 29”, qui étaient leur âge lors de leur première rencontre.

Demi a parlé de sa romance avec Wilmer à plusieurs reprises dans le passé. Elle a également noté qu’il n’était pas intéressé à sortir avec elle jusqu’à ses 18 ans. «Nous avons tourné un message d’intérêt public ensemble pour les formulaires de recensement de 2010 pour Voto Latino. Nous les avons abattus chez lui, alors nous nous sommes rencontrés là-bas », a-t-elle déclaré. Complexe en 2015. «Bien sûr, je me disais: ‘Oh mon dieu. Vous êtes si attirante. Et il m’a dit : ‘Tu n’as pas 18 ans. Éloigne-toi de moi.’ Ensuite, nous sommes devenus de très bons amis, et il a été là pour moi à travers un certain nombre de situations et de ruptures, etc. Puis, à mesure que je vieillissais et que nous nous rapprochions, c’était comme: ‘Hé, peut-être qu’on devrait essayer ce truc.’ Nous l’avons fait, et nous sommes essentiellement ensemble depuis. “

Et dans son documentaire de 2017, Simplement compliqué, Demi a parlé de leur différence d’âge lors de leur première rencontre. “Quand j’ai rencontré Wilmer pour la première fois, il avait 29 ans. Je l’ai rencontré le 11 janvier 2010, et c’était lors d’un tournage PSA chez lui pour les formulaires de recensement de 2010”, a-t-elle déclaré. “Pour être honnête, je ne l’ai fait que parce que j’ai entendu dire que c’était chez lui et je pensais qu’il était vraiment mignon. Je ne me souciais pas vraiment des formulaires de recensement. Mais [when] Je l’ai rencontré et j’ai posé les yeux sur lui pour la première fois, j’étais coiffée et maquillée et il est entré et s’est assis et j’ai dit ‘J’aime cet homme’ et ‘Je dois l’avoir’. Mais je n’avais que 17 ans, alors il m’a dit : « Éloignez-vous de moi. Après avoir eu 18 ans, nous avons commencé à sortir ensemble.

Demi et Wilmer se sont séparés en 2016 après six ans de relation. Et alors qu’elle a révélé en avril 2020 qu’elle n’avait pas parlé si souvent ces derniers temps, il lui a montré son soutien en janvier 2021, après son film d’animation, Charmantdont elle faisait partie, est tombé sur Netflix.