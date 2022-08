Demi Lovato comble un écart d’âge de 12 ans avec son ex Wilmer Valderrama dans la nouvelle chanson ’29’, spéculent les fans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Demi Lovato fait de l’ombre à son ex-petit ami, l’acteur Wilmer Valderrama, dans sa nouvelle chanson “29”, ont spéculé les fans.

La chanson, qui fait partie de son nouvel album “Holy Fvck”, commence par les lignes “Petal on the vine/ Too young to drink wine/ Just five years of bleeders/ Student and a teacher/ Far from innocent, what the f- Le consentement de -k ?/Les chiffres vous ont dit de ne pas le faire, mais cela ne vous a pas arrêté.”

La chanteuse, qui a 29 ans, a rencontré la star de “That 70s Show” quand elle avait 17 ans et lui 29 ans.

“Quand j’ai rencontré Wilmer pour la première fois, il avait 29 ans”, a-t-elle déclaré dans son documentaire de 2017 “Simply Complicated”. “Je l’ai rencontré le 11 janvier 2010, et c’était lors d’un tournage de messages d’intérêt public chez lui pour les formulaires de recensement de 2010”, a-t-elle déclaré.

Elle a dit que la seule raison pour laquelle elle avait accepté de faire le message d’intérêt public était parce qu’elle avait entendu dire que c’était chez lui et pensait qu’il était “vraiment mignon”.

“Je l’ai rencontré et j’ai posé les yeux sur lui pour la première fois. J’étais coiffée et maquillée, il est entré et s’est assis et j’ai dit : « J’aime cet homme » et « Je dois l’avoir » », a-t-elle déclaré. . “Mais je n’avais que 17 ans, alors il m’a dit : ‘Éloignez-vous de moi.’ Après avoir eu 18 ans, nous avons commencé à sortir ensemble.”

Le refrain de la chanson continue : “Enfin 29/ Drôle, comme si tu étais toi à l’époque/ Je pensais que c’était un rêve d’adolescent, juste un fantasme/

Mais était-ce le vôtre ou était-ce le mien ? / 17, 29.”

Le couple est sorti de 2010 à 2016.

Une vidéo TikTok de @demi_artistry qui montrait des photos de l’ancien couple sur la chanson est devenue virale, les fans laissant leurs réflexions sur le message de la piste.

“Quand nous grandissons, nous réalisons à quel point quelque chose nous est arrivé”, a écrit un commentateur tandis qu’un autre a dit “Peu importe si elle voulait commencer la relation? En tant qu’ADULTE, c’est son travail de dire non.”

Un troisième a écrit : “Il a aussi fait des conneries à Lindsay Lohan. Je ne peux pas me convaincre du contraire”, faisant référence aux fiançailles de courte durée de Valderrama avec l’actrice de “Parent Trap” en 2004, alors qu’elle avait 18 ans.

Une autre personne a exprimé son soutien à l’acteur. “Alors maintenant, elle va passer son nom dans la boue pour un retour ? Je me souviens d’avoir lu des articles sur le soutien qu’il lui a apporté pendant AGES.”

Lovato a déclaré à Harper’s Bazaar en 2020 de Valderrama, “Je suis vraiment heureux pour lui et je ne lui souhaite que le meilleur, mais nous ne sommes pas dans la vie de l’autre, nous ne nous sommes pas parlé depuis longtemps. Mais je pense que j’avais besoin ça parce que j’avais besoin d’apprendre à être bien par moi-même. Quand tu entames une relation avec quelqu’un à ce jeune âge et que tu passes six ans avec quelqu’un, tu n’apprends pas vraiment à te connaître.

Valderrama est maintenant fiancée au mannequin Amanda Pacheco, 30 ans. Le couple partage sa petite fille Nakano ensemble.

Lovato a été brièvement fiancé à l’acteur Max Ehrich, 31 ans, en 2020.