Photo : Demi Lovato aura le mariage de ses rêves avec Jute : rapport

Demi Lovato allait bientôt se marier avec son nouveau petit ami, Jute.

En révélant le sujet, un initié a récemment partagé avec Vie et style« Ils s’occupent de tout. »

« Demi veut juste signer les choses et se concentrer sur la romance », a également mentionné la source.

Pour ceux qui ne le savent pas, le chanteur de 32 ans a dit oui à leur partenaire de 33 ans l’année dernière, au mois de décembre.

L’initié a également déclaré : « Je voulais être en avance. »

« Jordan laisse Demi prendre toutes les décisions et lui apporte son soutien. Elle veut voir grand et inviter tous ceux qu’elle connaît et aime, y compris de nombreux noms célèbres », a également révélé l’initié.

Développant davantage leurs projets de mariage, la source a affirmé que les préparatifs pour le grand jour de Demi battent leur plein car ils ont déjà « embauché un organisateur parce qu’elle veut que le stress de l’occasion soit retiré de ses épaules ».

« Et Jordan veut juste que Demi ait le mariage de ses rêves », a même fait remarquer la source avant de quitter le chat.