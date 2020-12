Qui n’aime pas les femmes qui défendent les autres femmes?

Eh bien, c’est le cas avec Demi Lovato. Le mardi 15 décembre, le chanteur de « Sorry Not Sorry » a montré son soutien à une autre chanteuse Lizzo après avoir partagé une vidéo puissante d’appréciation de soi sur Instagram.

Demi, 28 ans, qui a également eu des batailles avec le public sur son image corporelle, a commenté le message de la chanteuse « Juice » et a loué sa force. «Merci pour l’inspiration dont nous avions tous besoin aujourd’hui, légende», a-t-elle écrit dans la section commentaires. Elle a également partagé la vidéo dans son histoire Instagram et a ajouté: «Je t’aime Lizzo».

Dans le post de Lizzo, qui a recueilli plus de trois millions de vues, la star a bougé sensuellement son corps à peine vêtu en récitant un poème oral, vraisemblablement auto-écrit. Sur certains plans, l’artiste est torse nu, mais surtout vu dans un soutien-gorge et des sous-vêtements à la peau éclatante.

« Votre corps est parfaitement à vous, même s’il n’est parfait pour personne d’autre », a déclaré le flûtiste de 32 ans alors que des bols en cristal jouaient en arrière-plan. « Si vous saviez seulement les complexités de votre corps, vous en seriez si fier. »