Demi Lovato appelle son petit ami Jutes “chaud” après un rendez-vous amoureux : Photo – Hollywood Life

Demi Lovato pense leur copain musicien Jute$ est “chaud” et veut que tout le monde le sache. Le chanteur “Confident”, 30 ans, s’est rendu sur Instagram après leur apparition à la première du 21 novembre Les morts ambulants finale à Los Angeles avec Jute$, de son vrai nom Jordan Luths, et a adoré à quel point l’artiste indépendant est sexy. “Balayer vers la gauche pour voir à quel point mon petit ami est chaud”, la star, qui utilise à la fois les pronoms elle / elle et eux / eux, a sous-titré un carrousel qui montrait deux photos d’eux-mêmes et une avec Jute $.

Le couple ressemblait à de vrais rockers dans des tenues en cuir noir. Demi portait une veste en cuir ajustée et des gants assortis, et avait les cheveux coupés en arrière avec du gel. Jute$ a enfilé une chemise boutonnée noire sous une veste en cuir dont le col était orné d’épingles colorées. Il a ajouté une casquette de messager noire pour compléter son look.

Dans la section des commentaires, Jute$ s’est assuré que Demi savait que l’attirance était mutuelle et a laissé un commentaire assoiffé sous la photo de sa petite amie. “pas besoin de glisser pour voir à quel point ma petite amie est sexy”, a-t-il commenté.

Jute$ a récemment fait plusieurs apparitions sur la page Instagram de Demi, y compris un diaporama du 8 novembre qui montrait l’ancienne star de Disney en train de lui faire un tatouage sur la jambe, comme on le voit ici. Demi a souri avec enthousiasme en tatouant le natif du Canada alors qu’il était tatoueur Claudio Traina regarda par-dessus leur épaule et les guida. Bien que le visage de Jute$ ne puisse pas être vu, il a semblé détendu pendant le processus.

Juste une semaine avant leur date de tatouage, les tourtereaux se sont déguisés en mariés morts pour Halloween.

Demi et l’auteur-compositeur-interprète ont commencé leur relation amoureuse lorsqu’ils ont été vus sortant du restaurant italien LAVO à New York le 16 août, main dans la main. La rumeur disait que Demi sortait avec un autre musicien avant de sortir ensemble, ce qui HollywoodLa Vie confirmé en août. 17.

Il est possible que les musiciens se soient rencontrés lorsque Demi travaillait sur leur huitième album studio, Saint Fvck, qui a chuté en août. Jute$ a jailli d’avoir pu co-écrire le single “Substance” de Demi dans un post Instagram de juillet. « Une de mes chansons préférées sur laquelle j’ai jamais travaillé. quand on m’a demandé de m’arrêter et d’écrire pour cette session, je me souviens avoir pensé que suis-je censé faire lors d’une session demi lovato ? » il admit. “seulement pour arriver et réaliser qu’elle faisait l’un des projets de rock les plus durs que j’aie jamais entendus. évidemment une étape folle pour moi, mais au-delà de cela, je me sens si chanceux de faire partie de quelque chose dont je suis un si grand fan. bravo à toute la bande. »

Le hitmaker “Dancing With The Devil” était auparavant fiancé au chanteur et acteur Max Ehrich fin 2020.