Demi Lovato a admis qu’elle était « trop ​​gay pour épouser un homme » après ses fiançailles avec l’acteur Max Ehrich.

La chanteuse de 28 ans a déclaré qu’après la rupture de la relation du couple, elle a réalisé qu’elle ne s’installerait peut-être jamais avec un homme.

Parlant de ses relations, de sa vie et de ses batailles passées avec l’alcool et la drogue, Demi a déclaré à Entertainment Weekly qu’elle avait finalement « pleinement embrassé » le fait d’être queer.

La révélation est venue quand elle et Max ont annulé leurs fiançailles après une romance éclair qui a vu le déménagement ensemble et lui proposer en seulement six mois.

Après la rupture, Demi a dit qu’elle avait appris qu’elle était «trop bizarre» pour s’installer avec un homme en ce moment.

Elle a déclaré: «Peu importe si un drame se produit ou non, je suis trop gay pour épouser un homme en ce moment.







(Image: Getty Images pour la Recording Academy)



« Je ne sais pas si cela changera dans 10 ans et je ne sais pas si cela ne changera jamais, mais j’aime m’accepter. »

Elle a ajouté: « J’ai toujours su que j’étais hella queer, mais je l’ai pleinement embrassé. »

Dans le nouveau documentaire puissant de Demi, l’ancienne star de Disney parle de ses relations, de sa sexualité et de ses dépendances qui l’ont presque tuée en 2018.

S’exprimant franchement dans Dancing With The Devil, Demi a déclaré: «Je pense que les gens peuvent comprendre le fait de ramasser un joint, ce qui devient plus difficile à comprendre pour les gens, ce sont les drogues les plus dures.





« Comment est-ce que ça arrive? Comment fais-tu quelque chose comme ça? »

Demi a expliqué: « Donc, mon cocktail avant de devenir sobre était du coca et du xanax [alprazolam] ensemble, c’était une tige et un downer, et j’ai adoré la combinaison.

«Une fois que j’ai rechuté, les vannes étaient ouvertes et en quelques semaines, j’ai appelé un trafiquant de drogue et je me suis dit: ‘Avez-vous du coca et du xanax?’

« Et il a dit: » Non, mais j’ai du crack et de l’héroïne « . Et je me suis dit: » J’ai toujours voulu l’essayer « . »







(Image: Youtube)



Sa meilleure amie Sirah a ajouté: « Donc, il peut être difficile pour les gens de comprendre, mais quand les gens rechutent, et c’est à peu près toujours le cas, les gens ne reviendront même pas là où ils ont utilisé la dernière fois, ils reviendront à une situation beaucoup plus sévère. bas. »

Demi a poursuivi: « Je savais que ce que je cherchais je n’avais pas encore trouvé, mais ce que je cherchais n’était pas sous la forme d’une drogue.

« C’était la croissance spirituelle que j’ai eue au cours du passé, je veux même dire sept mois, cette croissance spirituelle est ce que je recherchais. »

Demi a parlé de l’effet de sa dépendance sur ceux qui l’aiment.

Elle a dit: « Ce n’était pas juste pour tous ceux qui étaient autour de moi pendant cette période parce que quand je me suis retrouvé à l’hôpital, ils ont aussi été jetés dans une boucle, comme ‘woah, qu’est-ce que tu as Que voulez-vous dire?

* Les deux premiers épisodes de Dancing With The Devil sont maintenant disponibles sur YouTube – l’épisode 3 arrivera le 30 mars

Frank offre des conseils confidentiels sur les drogues et la toxicomanie (e-mail à frank@talktofrank.com, message 82111 ou appelez le 0300 123 6600) ou le NHS a des informations pour obtenir de l’aide.