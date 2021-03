Dans la nouvelle série documentaire YouTube de Demi Lovato « Dancing with the Devil », la chanteuse révèle qu’elle a été violée à l’adolescence et agressée sexuellement la nuit de sa surdose presque fatale. Dans les deux cas, elle a maintenu des contacts avec ses auteurs présumés et, dans ces derniers, a eu des contacts sexuels ultérieurs avec lui.

«Je voulais réécrire son choix de me violer», a-t-elle déclaré. « Je voulais que ce soit maintenant mon choix. »

La réaction de Lovato n’est pas rare chez les survivants, bien que ce soit souvent quelque chose que ceux qui cherchent à discréditer une victime utilisent à tort comme preuve qu’aucune agression sexuelle n’a eu lieu. Les conséquences d’une agression sexuelle peuvent être émotionnelles, choquantes et désorientantes, selon les experts. Le chemin de la guérison est compliqué et compliqué.

«De nombreux survivants restent en contact avec leurs auteurs d’une manière ou d’une autre», a déclaré Laura Palumbo, directrice des communications du Centre national de ressources sur la violence sexuelle. «Cela peut inclure d’essayer de poursuivre une relation amoureuse ou sexuelle avec eux.… À certains égards, tenter de se reconnecter peut être un moyen pour eux de traiter leur propre incrédulité et leur dissonance sur ce qui leur est arrivé.

Le contact avec les auteurs après une agression est « la norme »

Dans le procès pour crimes sexuels de Harvey Weinstein l’année dernière, l’expert en agression sexuelle Barbara Ziv a été appelé à la barre par les procureurs pour témoigner sur la façon dont le «syndrome du traumatisme du viol» affecte les victimes.

Les survivants, a-t-elle dit, retournent «presque toujours» vers leurs agresseurs … «Il est extrêmement courant, en fait c’est la norme», que les victimes aient des contacts ultérieurs avec leurs auteurs après l’attaque.

La plupart des victimes d’agression sexuelle connaissent leurs auteurs, ce qui, selon Palumbo, peut rendre difficile la rupture du contact. Huit viols sur 10 sont commis par une personne connue de la victime, selon le Rape Abuse & Incest National Network. Un agresseur peut être un membre de la famille, un autre significatif, un collègue ou quelqu’un dans le cercle social d’une personne. Quand quelqu’un a joué un rôle dans la vie d’une personne avant une agression, cela ne signifie pas que le rôle disparaît immédiatement après.

Les survivants sont également très conscients du fait que s’ils font un rapport et que le rapport n’est pas pris au sérieux, ils peuvent être blâmés ou, d’une manière ou d’une autre, subir des représailles.

Lovato a déclaré que lorsqu’elle a révélé son viol, aucune mesure n’avait été prise pour tenir son auteur accusé responsable.

«Mon histoire MeToo, c’est moi qui raconte à quelqu’un que quelqu’un m’a fait ça et qu’ils n’ont jamais eu d’ennuis parce qu’ils n’ont jamais été sortis du film dans lequel ils étaient», a-t-elle déclaré.

La peur d’être révélée ou une réaction négative peut laisser les survivants dans la position de devoir déterminer eux-mêmes comment aller de l’avant avec la personne qui les a blessés. Certains survivants décident que cela ressemble à rester en contact avec leur agresseur d’une manière ou d’une autre.

Reprendre le pouvoir après un traumatisme

Lovato a déclaré que les deux fois qu’elle avait rétabli le contact avec ses auteurs, cela ne lui avait pas procuré la guérison qu’elle espérait.

«Ça n’a rien arrangé, ça n’a rien enlevé, ça m’a juste fait me sentir plus mal mais c’était pour une raison quelconque ma façon de reprendre le pouvoir», a-t-elle dit à propos de la personne qui a vendu sa drogue et l’a agressée la nuit. de son overdose. « Tout ce qu’il a fait, c’est me ramener à genoux en suppliant Dieu de m’aider. »

À propos de son viol à l’adolescence, elle a dit: «J’ai rappelé cette personne un mois plus tard et j’ai essayé de remédier à la situation en gardant le contrôle et tout ce que cela a fait, c’était juste me faire me sentir plus mal.

Pour de nombreux survivants, a déclaré Palumbo, maintenir le contact avec la personne qui les a agressées sexuellement est un moyen de garder ouverte la possibilité d’une réconciliation.

« Ils peuvent penser que s’ils pouvaient revoir cette personne face à face et parler de ce qui leur est arrivé et parler de ce que cela leur a fait ressentir, que la personne qui a agressé sexuellement pourrait être disposée à reconnaître le préjudice qu’elle a causé, » dit-elle. « Je pense qu’il est vraiment important pour les survivants de savoir qu’il existe un risque vraiment important qu’ils ne soient pas disposés à reconnaître leurs actions et leurs comportements. »

Ce dont les survivants ont besoin après une agression sexuelle

Les experts disent que les survivants ont besoin de personnes dans leur vie qui les soutiendront sans jugement.

«Il est très difficile pour les survivants de donner un sens à ce traumatisme par eux-mêmes dans une société où ils sont blâmés et honteux pour ce qui leur est arrivé», a déclaré Palumbo.

Si vous essayez de soutenir un survivant qui envisage d’entrer en contact avec son agresseur ou qui a déjà rétabli le contact, les experts disent que vous devriez l’aider à identifier les avantages ou les conséquences potentiels d’un tel choix. Cela peut ressembler à demander: « S’il vous semble vraiment nécessaire de vous reconnecter avec cette personne, qu’est-ce qui vous ferait vous sentir plus en sécurité en franchissant cette étape? Qu’est-ce qui pourrait vous donner le sentiment d’être plus habilité à franchir cette étape? »

En fin de compte, Palumbo a déclaré que les survivants devaient pouvoir parler de leur traumatisme sans craindre de se faire dire quoi faire.

«Il n’y a pas une seule façon pour les survivants d’avancer et de guérir», dit-elle. «Le parcours de guérison d’un survivant ne devrait répondre qu’à ses attentes en termes de besoins. Et il ne s’agit pas de ce à quoi les autres et de la société disent que la guérison ressemble.

Si vous avez survécu à une agression sexuelle, RAINN offre un soutien par le biais de la hotline nationale contre les agressions sexuelles (800.656.HOPE & online.rainn.org).