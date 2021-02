Demi Lovato a eu trois accidents vasculaires cérébraux et une crise cardiaque après une surdose de 2018 – et était à «quelques minutes de la mort» | Actualités Ents & Arts

Demi Lovato a révélé que sa surdose de drogue en 2018 avait laissé ses minutes après la mort et avait entraîné trois accidents vasculaires cérébraux, une crise cardiaque et des lésions cérébrales.

La chanteuse de 28 ans parlait avant le lancement de son nouveau documentaire et a expliqué l’incident qui a failli mettre fin à sa vie.

Elle a dit: « J’ai eu trois AVC. J’ai eu une crise cardiaque. Mes médecins ont dit que j’avais cinq à dix minutes de plus. »

Lovato a parlé de sa dépendance à la drogue et à l’alcool dans le passé, mais a déclaré qu’il y avait encore beaucoup de choses que le monde entier ignorait de sa surdose.

En 2018, elle a été retrouvée inconsciente dans sa maison d’Hollywood, en raison d’une surdose d’un mélange rapporté d’opioïdes et de fentanyl.

Quelques semaines auparavant, elle avait lancé une chanson intitulée Sober dans laquelle elle chantait sur la rechute après avoir été sobre pendant six ans.

S’exprimant mercredi, l’ancienne enfant star de Disney Channel a déclaré: « Au cours des deux dernières années, j’ai entendu beaucoup d’histoires sur ma vie et ce que les gens pensent que c’est arrivé. Je voulais rétablir les faits et tout révéler pour Mes Fans. »

Elle a ajouté qu’elle « avait des lésions cérébrales et j’en ressens encore les effets » – et qu’elle ne conduit pas et peut avoir des difficultés à lire en raison d’une vision floue.

Lovato a déclaré dans le passé qu’elle avait commencé à prendre de la cocaïne à l’âge de 17 ans et qu’elle était entrée en cure de désintoxication à 18 ans et qu’on lui avait diagnostiqué un trouble bipolaire.

Elle a également parlé de la façon dont elle souffrait de troubles de l’alimentation.

Le documentaire comprendra Lovato parlant des traumatismes du passé et des pressions de l’industrie du divertissement.

Dancing With The Devil doit sortir sur YouTube le 23 mars.

Suite à son overdose, Lovato a fait son retour au Grammy Awards en janvier 2020, et elle est maintenant porte-parole de l’application de santé mentale Talkspace.