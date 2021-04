Dans le dernier épisode de la série documentaire de Demi Lovato, «Dancing with the Devil», la chanteuse révèle qu’elle n’est pas complètement sobre après sa surdose quasi fatale en 2018. Lovato a déclaré qu’elle buvait toujours de l’alcool et consommait de la marijuana avec modération, se référant à elle-même comme «California Sober», un langage familier controversé et quelque peu fluide pour décrire les personnes qui s’abstiennent de la plupart des substances.

«Je sais que j’en ai fini avec les choses qui vont me tuer», a-t-elle dit, mais jurer complètement de l’alcool et de la marijuana, c’est juste «me préparer à l’échec».

Le récit dominant autour de la dépendance est que la consommation de substances avec modération est incompatible avec un rétablissement à long terme. Mais certains experts affirment que la compréhension de la toxicomanie dans le domaine évolue pour faire place à des approches didactiques moins rigides.

«Le rétablissement est un processus de changement par lequel les gens améliorent leur santé et leur bien-être, vivent une vie autonome et s’efforcent d’atteindre leur plein potentiel», selon la Substance Abuse and Mental Health Services Administration.

Elizabeth Burden, conseillère principale au Conseil national pour la santé comportementale, note que nulle part la définition ne mentionne l’abstinence.

« De nombreux experts conviendraient qu’il existe de nombreuses voies de rétablissement et qu’il en existe de nombreux éléments ou composants », a-t-elle déclaré. « Dans certains cadres, comme dans les traditions de la fraternité en 12 étapes, l’abstinence est l’une des composantes essentielles, mais ce n’est pas la seule définition du rétablissement. »

«La récupération n’est pas une solution universelle»

Lovato a déclaré qu’elle était réticente à partager sa consommation de substances par crainte d’être critiquée et par crainte que quelqu’un ne prenne une décision concernant son propre rétablissement en fonction du sien.

« Je ne veux pas non plus que les gens entendent ça et pensent qu’ils peuvent sortir et essayer de boire un verre ou de fumer un joint, vous savez? » dit-elle. « Parce que ce n’est pas pour tout le monde. La récupération n’est pas une solution universelle. »

Dans les docu-séries, certaines personnes du système de soutien de Lovato ont déclaré comprendre son désir d’explorer les frontières, tandis que d’autres s’inquiétaient de son approche.

Le chanteur Elton John, un fervent partisan du modèle AA qui met l’accent sur l’abstinence, est en convalescence depuis plus de trois décennies. Il était direct dans sa désapprobation.

«La modération ne fonctionne pas», dit-il. « Désolé. Si vous buvez, vous allez boire plus. Si vous prenez une pilule, vous allez en prendre une autre. Soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. »

Mais certains experts disent que ce qui est vrai pour John peut ne pas l’être pour d’autres.

« Si nous pensons que le rétablissement est un processus autogéré … alors la définition d’une personne peut ne pas convenir à quelqu’un d’autre », a déclaré Burden.

Carly Larson est coordonnatrice de la réponse aux opioïdes chez Rocky Mountain Crisis Partners au Colorado et s’identifie comme une «personne non abstinente en rétablissement».

Larson a déclaré que le point de vue de John est celui qui prévaut, bien qu’il puisse refléter un parti pris.

«Il ne voit probablement aucune réussite parce que si les gens réussissent à modérer leur utilisation, ils ne feront plus partie des AA», a-t-elle dit.

Une méta-analyse de 2010 publiée dans la revue « Addiction » sur l’efficacité de l’abstinence par rapport à la consommation contrôlée a conclu que « les preuves disponibles ne soutiennent pas l’abstinence comme seule approche dans le traitement des troubles liés à la consommation d’alcool. Consommation contrôlée, en particulier si elle est appuyée par une psychothérapie spécifique. , semble être une option viable lorsqu’une approche axée sur l’abstinence n’est pas applicable. «

Larson a déclaré qu’il y avait peu de soutien officiel pour les personnes qui souhaitent essayer la modération, ce qui signifie souvent que les personnes qui l’explorent se débrouillent seules.

«Le rétablissement consiste à évoluer vers une vie meilleure, plus complète et plus significative», a-t-elle déclaré. « Cela, pour moi, peut être avec ou sans substances. Et si vous faites des choix et progressez pour établir des liens, pour stabiliser votre vie, pour simplement rendre votre vie digne d’être vécue, alors vous ne voudrez pas vous échapper. Cela autant. Vous n’aurez pas besoin de combler le vide avec des substances. «

La réduction des méfaits comme moyen de sauver des vies

La réduction des méfaits est une stratégie qui aide les personnes qui consomment des drogues à rester en bonne santé et en vie. On en parle souvent en termes de surdoses ou de prévention d’éléments tels que l’infection par le VIH et l’hépatite C chez les consommateurs de drogues intraveineuses.

La réduction des méfaits est généralement envisagée dans le contexte de programmes formalisés – des cliniques de méthadone et des programmes de service de seringues – mais les experts disent que la façon dont Lovato parle de sa propre modération pourrait tomber sous l’égide de la réduction des méfaits. Lovato dit qu’elle n’utilise plus d’héroïne, ce qui est considéré comme une stratégie de réduction des risques.

Collin Reiff, psychiatre en toxicomanie à NYU Langone Health et spécialisé dans le traitement de la toxicomanie, a déclaré que la réduction des méfaits est un terme large qui peut être considéré comme un spectre, à l’extrême étant l’abstinence.

«Je pense en quelque sorte que c’est l’objectif à long terme lorsque le patient est prêt. Mais si je dis à chaque patient que j’ai rencontré: ‘Hé, nous allons opter pour l’abstinence à long terme’, ils diraient: ‘Ce n’est pas ce que je Vous ne vous conformez pas à mes objectifs. Je ne veux donc pas me lancer dans ce traitement », a-t-il déclaré.

Reiff a déclaré que son travail consiste à rencontrer un patient là où il se trouve. Les personnes en rétablissement, a-t-il dit, apprennent souvent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas par petites étapes. Mais il est sceptique quant à la modération en tant que stratégie à long terme, notant que la gestion de la modération peut fonctionner pour un petit sous-groupe de personnes qui luttent uniquement avec un trouble lié à la consommation d’alcool, mais beaucoup plus de recherches sont nécessaires pour affirmer qu’elle est efficace. ou sans danger pour les personnes qui ont un trouble sévère de consommation d’alcool, des antécédents de dépendance à l’alcool ou d’autres troubles liés à la consommation de substances, y compris un trouble de consommation d’opiacés ou une dépendance.

«Il y a un fantasme qui, ‘Hé, je peux maîtriser ça.’ Et donc ces personnes sont souvent … raisonnablement, je comprends, elles sont impatientes d’essayer la gestion de la modération. « Voyons si je peux contrôler combien je bois ou combien de cocaïne ou combien d’héroïne je consomme. » Et pour la plupart des gens, cela ne fonctionne pas », a-t-il déclaré. « Mais si vous faites cela, il est important de vraiment garder une trace de cela et d’être honnête avec vous-même et avec la personne avec qui vous travaillez à propos de votre consommation de substances. »

La récupération de Lovato encore pleine d’inconnues

La divulgation de Lovato a été saluée par les professionnels de la santé mentale, même s’ils ne sont pas tous d’accord avec son approche publiquement déclarée.

«Elle est très courageuse et courageuse pour s’ouvrir sur son trouble de la toxicomanie et en avoir été public», a déclaré Reiff. « Je lui donne beaucoup de crédit. »

Mais beaucoup de choses sur le parcours de récupération de Lovato sont inconnues, a déclaré Reiff. Les téléspectateurs ne voient que ce qu’elle a révélé, y compris son utilisation de Vivitrol, qui, selon lui, réduit l’euphorie de l’alcool. Son expérience n’est peut-être pas comparable à celle d’une personne qui tente de réglementer sa consommation d’alcool sans elle.

« C’est sa vie, ce sont ses expériences », a-t-il dit. «Nous ne connaissons pas tous les tenants et aboutissants de son trouble lié à la toxicomanie. Nous ne connaissons pas tous les détails de son rétablissement. Elle est à un moment précis et je suppose qu’elle va continuer à évoluer dans un où elle en est en ce moment ne sera pas là où elle reste. «