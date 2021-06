Demi Jones révèle une nouvelle cicatrice chirurgicale alors qu’elle célèbre la bonne nouvelle du diagnostic de cancer lors d’une soirée

DEMI Jones a révélé sa dernière cicatrice chirurgicale hier soir après avoir fait enlever ses points de suture.

La star de Love Island, 22 ans, a subi une thyroïdectomie au début du mois et a maintenant la bonne nouvelle que l’autre côté de sa thyroïde est sans cancer.

5 Demi Jones était ravie d’apprendre que l’autre côté de sa thyroïde était sans cancer Crédit : instagram

Demi a reçu un diagnostic de cancer de la thyroïde après que la pandémie de coronavirus a retardé à six reprises les tests sur sa masse mystérieuse.

Sa première opération consistait à retirer la masse cancéreuse de son cou et la deuxième opération consistait à retirer toute sa thyroïde.

Elle a expliqué : « J’ai eu des nouvelles incroyables hier. J’essaie de faire cette chose avec tout ce qui est lié au cancer – j’essaie de le traverser, de le digérer et de comprendre d’abord avec moi, mes amis et ma famille, puis de venir sur les réseaux sociaux et de discuter de mon parcours.

5 Demi a frappé la ville hier soir pour célébrer Crédit : Splash

5 Demi a eu ses points de suture hier Crédit : instagram

«Alors, hier, je suis allé me ​​faire retirer mes points de suture, mais encore une fois, la cicatrice est magnifique. Mes résultats sont revenus de l’autre côté de ma thyroïde et ce n’était pas un cancer de l’autre côté.

« Donc, nous avons retiré la tumeur, il n’y a pas de cancer de ce côté, donc ça a l’air vraiment, vraiment optimiste. Je dois encore avoir mon traitement à l’iode dans environ un mois et avoir d’autres consultations pour voir où nous allons aller à partir d’ici, mais cela semble positif.

Demi a ensuite visité la ville avec des amis pour célébrer la bonne nouvelle – et avait l’air incroyable dans une petite robe noire.

5 Demi avait l’air incroyable dans une petite robe noire Crédit : Splash

5 Demi a partagé son voyage avec les fans Crédit : Splash

The Love Islander avait précédemment révélé comment elle avait publié son diagnostic de cancer sur les réseaux sociaux avant de le dire à sa famille.

Elle a fondu en larmes en disant à ses fans qu’elle avait un cancer de la thyroïde sur Instagram avant de subir une opération pour retirer une tumeur de la taille d’une balle de golf.

Dans une nouvelle interview, Demi a déclaré qu’elle regrettait de ne pas en avoir parlé à sa famille en premier et a admis qu’elle avait été emportée par l’émotion du diagnostic.

