Demi Jones de Love Island dit qu’elle a «les niveaux d’énergie d’une femme de 60 ans» après une chirurgie du cancer de la thyroïde

La star de LOVE Island, Demi Jones, a expliqué comment elle se sentait pendant son rétablissement après son traitement contre le cancer.

La jeune femme de 22 ans, qui a joué dans l’émission de rencontres ITV2 en 2020 et est arrivée troisième avec son ex-petit ami Luke Mabbott, dit qu’elle a l’impression d’avoir le « niveau d’énergie d’une femme de 60 ans ».

Demi Jones dit qu'elle a « l'énergie d'une femme de 60 ans »

Demi a récemment subi une intervention chirurgicale pour retirer sa thyroïde et suit un traitement supplémentaire à l’iode.

Lors de son rétablissement, la star a consulté son histoire Instagram aujourd’hui pour informer ses 1,2 million d’abonnés de son état et révéler sa cicatrice au cou.

Elle a admis qu’elle n’avait « aucune motivation » en raison des effets secondaires de ses comprimés, mais a insisté sur le fait qu’elle était une « boss b *** h » qui « se lève et s’en va quand même ».

Sans maquillage, Demi a eu une conversation franche avec ses fans alors qu’elle prenait une photo d’elle-même puis écrivait dessus.

Demi a subi deux opérations

Elle est devenue célèbre sur Love Island 2020 et est arrivée troisième

Elle a écrit : « Les survivants m’ont mis en garde contre une baisse des niveaux d’énergie, mais oh mon Dieu, je ne le sens pas.

« J’ai littéralement l’air tellement épuisé omg, je pense que je dois demander que ma dose soit augmentée. »

Demi a poursuivi: «Mon niveau d’énergie depuis mon opération. Je ne sais pas si c’est le fait que je n’ai plus de thyroïde ou que je suis sur ces nouveaux comprimés, je pense que ce sont les comprimés.

«Je suis fatigué tout le temps, j’ai l’impression d’avoir l’énergie d’un homme de 60 ans. J’ai perdu toute motivation pour faire les choses et rester longtemps dehors.

Demi a subi deux opérations après avoir reçu un diagnostic de cancer de la thyroïde plus tôt cette année après que la pandémie de coronavirus a retardé à six reprises les tests sur sa masse mystérieuse.

Sa première opération consistait à retirer la masse cancéreuse de son cou et la deuxième opération était une thyroïdectomie pour retirer toute sa thyroïde.





Elle était ravie d’apprendre récemment que l’autre côté de la thyroïde était sans cancer, mais ne sait toujours pas si elle est complètement claire.

Lors d’une séance de questions-réponses avec les fans, elle a déclaré : « On ne m’a pas encore dit que je n’avais pas de cancer. Je ne sais pas vraiment si c’est complètement parti ou complètement pas encore parti.

« Je dois avoir un autre traitement à l’iode dans environ six semaines et quelques scanners, mais j’espère que d’ici la fin de l’année je saurai si je n’ai plus de cancer. »