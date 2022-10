Demi-finales du Grand Prix mondial: Michael van Gerwen organise une confrontation avec Nathan Aspinall | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les meilleures caisses de la soirée des demi-finales au Grand Prix mondial de Leicester alors que Nathan Aspinall et Michael van Gerwen ont atteint la finale

Michael van Gerwen a mis fin à sa guerre des mots avec Peter Wright en démolissant son vieil adversaire pour organiser une confrontation avec le finaliste surprise Nathan Aspinall au Grand Prix mondial.

Van Gerwen a fait irruption dans la finale avec une déroute impitoyable en deux sets de “Snakebite” Wright, perdant une seule jambe dans un concours à sens unique.

Aspinall, quant à lui, a affronté le champion 2020 Gerwyn Price pour remporter sa première apparition dans la finale du Grand Prix mondial.

Samedi 8 octobre – Résultats Demi finales Nathan Aspinal 4-2 Prix ​​Gerwyn Pierre Wright 0-4 Michel van Gerwen

MVG a battu Wright en demi-finale du Grand Prix mondial, gagnant 4-0 et ne perdant qu'une manche !

Wright a enduré un cauchemar dès le départ alors que Van Gerwen en a retiré 167 lors du match d’ouverture du match et a marqué sa domination sur le match nul en remportant le premier set sans que le champion du monde n’ait une fléchette à un doublé final.

Il a également terminé 94 et 98 pour prendre le commandement du deuxième set, avant de punir les ratés de Wright pour doubler son avance dans l’égalité.

Les caisses de 67 et 54 ont vu «Mighty Mike» étendre sa séquence de victoires à huit manches avant que Wright ne sorte finalement de la marque en enlevant 73 pour revenir à 2-1 dans le troisième set.

Découvrez la meilleure action des demi-finales du Grand Prix mondial

L’Écossais, cependant, a payé pour avoir raté sa chance d’égaliser le set alors que Van Gerwen a clôturé le set pour se rapprocher d’une autre apparition en finale.

Il a ensuite terminé 124 pour ouvrir le quatrième set, doublé 16 pour remonter 2-0 et puni d’autres ratés de Wright pour sceller la victoire sur les sommets.

Wright a montré du respect à Van Gerwen après que le Néerlandais ait atteint un monstrueux 167 dans le mille lors du match aller de leur affrontement

“Avec ma performance des derniers jours, je m’attendais à gagner, mais il faut encore le faire contre un gars comme Peter Wright”, a déclaré Van Gerwen, qui a également vu Gary Anderson, Stephen Bunting et Chris Dobey à Leicester cette semaine. .

“Il n’avait pas l’air bien et je ne sais pas ce qui s’est passé là-bas, mais vous devez en profiter.

“C’est un joueur phénoménal mais il ne s’est pas présenté ce soir et j’ai fait les bonnes choses pour moi au bon moment. Au début, j’ai bien joué et cela m’a donné confiance.”

Michael van Gerwen sur la raclée de Wright : "Pour un joueur médiocre, je ne m'en sors pas trop mal !"

Van Gerwen a remporté la Premier League et le World Matchplay cette année, et s’est remis de sa propre opération au poignet pour retrouver sa forme optimale et faire taire ses sceptiques.

“Je n’ai pas à me justifier”, a-t-il ajouté. “Tout le monde sait de quoi je suis capable, et quand Michael est là, ils ont tous peur.

“Je dois gagner mes matchs et j’espère que je pourrai continuer à jouer comme ça demain aussi.

“En remportant la Premier League, je n’ai pas joué mon A-game, et je n’ai pas vraiment joué mon A-game dans le World Matchplay mais je l’ai quand même gagné. Maintenant, je pense que j’ai joué des fléchettes décentes et je ‘ Je suis vraiment content pour moi.”

Aspinall a mis fin à la candidature du n ° 1 mondial Price pour atteindre une troisième finale consécutive du Grand Prix mondial lors de la première demi-finale.

‘The Asp’ a commencé le plus brillant et a décroché un 14 dards et un 113 en remportant le premier set 3-1, mais Price a répondu avec 121 pour un 12 dards en route vers le deuxième set.

Cependant, Aspinall a tiré dans une jambe de 13 fléchettes alors qu’il avançait à nouveau dans le match, avant que deux fléchettes manquées au double 16 de Price ne permettent au lanceur de Stockport d’atterrir en double cinq alors qu’il progressait 3-1 dans le match nul.

Aspinall est ensuite passé au bord de la victoire dans le cinquième set, menant 2-1 avant que Price n’égalise, et lorsque l’ancien champion de l’UK Open et des US Darts Masters a raté une fléchette de match au double 16, le vainqueur de 2020 a bondi avec un 117 checkout pour arracher le fixe et garde ses espoirs vivants.

Price a fléchi ses muscles avec deux finitions massives consécutives, y compris une caisse de 127 sur le taureau, mais malgré ses grandes finitions, c'est Aspinall qui l'a finalement largué.

Price a ensuite sorti 107 et 127 dans des manches successives pour revenir de l’arrière pour mener dans la sixième manche, mais les doubles manqués ont permis à Aspinall d’égaliser avant qu’un 13 fléchettes ne le voie cliniquement clôturer la victoire.

“Pour participer à la finale du Grand Prix mondial, je suis absolument sur un nuage”, a déclaré Aspinall, qui a décroché 56% de ses doubles finissants dans le match nul.

“Cela signifie tellement. J’ai tellement travaillé depuis ma blessure et j’ai travaillé si dur. Enfin, je suis de retour en finale d’un majeur et je suis en ébullition.

“Je pense que j’aurais dû gagner le match 4-1 mais ce n’était pas le cas – les nerfs m’ont fait des ravages et Gezzy, quand il en avait besoin, a réussi des tirs incroyables.

“Je pensais qu’il allait commencer et que ses doubles sommets allaient commencer, mais cela ne s’est tout simplement pas produit. Je ne sais pas pourquoi et je suis reconnaissant d’avoir gagné.”

Nathan Aspinall a déclaré qu'atteindre la finale du Grand Prix mondial "signifiait tellement" après s'être remis d'une grave blessure au poignet

Van Gerwen sera le favori de la finale de dimanche, avec Aspinall l’outsider pour remporter le premier prix de 120 000 £ et soulever le nouveau trophée du Grand Prix mondial à la Morningside Arena de Leicester.

Vous pouvez regarder la finale du World Grand Prix sur Sky Sports Arena et Main Event le dimanche 9 octobre à partir de 19h30.