Le hockey professionnel féminin sera retransmis en direct aux États-Unis par un important réseau câblé pour la première fois lorsque NBC Sports Network diffusera les demi-finales et la finale de la Ligue nationale de hockey féminin au début de février.

La LNH et NBC Sports annonceront cet accord historique plus tard mardi. Les demi-finales de la Coupe Isobel le 4 février et la finale le 5 février à la télévision aux États-Unis donnent au sport une plate-forme qu’il n’a pas dans le pays en dehors des Jeux olympiques d’hiver.

Pour moi, c’est l’élément le plus important à ce sujet, l’élément le plus important, ce n’est pas seulement de toucher un public une fois tous les quatre ans, a déclaré le commissaire de la NWHL Tyler Tumminia lors d’une interview téléphonique. C’est épique pour la ligue et ce qu’elle fait pour notre marque, mais c’est tellement important pour les jeunes filles et garçons de pouvoir voir des athlètes féminines à la télévision comme ça et pas seulement une fois tous les quatre ans.

La ligue à six équipes tient sa saison et ses séries éliminatoires dans une bulle en quarantaine à Lake Placid, New York, du 23 janvier au février. 5 avec des jeux se déroulant dans l’arène qui a été la scène du Miracle On Ice de 1980. Tumminia a déclaré que le cadre poétique faisait partie du discours de la ligue à NBC Sports, qui est le détenteur des droits nationaux de la LNH et a rapidement signé pour ces matchs.

En tant que foyer du hockey aux États-Unis, NBC Sports est fier de présenter la NWHL à un public national, a déclaré le vice-président de la programmation de NBC Sports, Michael Perman. Ces émissions historiques sur NBCSN renforcent notre engagement à présenter le jeu à tous les niveaux.

Tumminia a perdu de nombreuses nuits de sommeil au cours des deux derniers mois pour mettre en place le plan de bulle 2021 de la NWHL. Lundi, la ligue a annoncé un accord avec l’Université de Yale pour fournir à base de salive COVID-19[feminine tests pour les joueurs et le personnel.

Ce sont les mêmes tests utilisés par la NBA dans sa bulle mise en quarantaine à Disney World pendant l’été et à l’automne. La NWHL est la première ligue sportive professionnelle féminine à les mettre en œuvre et travaillera avec Yale sur une initiative qui associe des échantillons de salive et nasaux à des fins de double test.

Mettre en place des accords de télévision et de test est deux étapes supplémentaires pour faire de la saison une réalité.

Je suis très excité que tout commence à sembler réel, a déclaré Tumminia. J’ai hâte que tout se passe et que tout fonctionne bien. … Je suis vraiment ravi de ce que cela signifie pour nos athlètes.

Les joueurs qui ont déjà signé leurs contrats seront payés en totalité malgré le calendrier condensé. Les joueurs ont également la possibilité de se retirer et de toujours recevoir l’intégralité de leur salaire, a déclaré la ligue. La NWHL n’a pas terminé sa saison au printemps dernier en raison de la pandémie.

