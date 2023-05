Demi-finales de la Ligue Europa et de la Conference League : le chrono – en direct

Jacob Steinberg s’est entretenu avec le manager d’AZ.

« J’ai passé la majeure partie de ma jeunesse à Aylesbury », dit-il. « Je n’ai pas revu un de mes chers amis de l’époque depuis plus de 40 ans et nous sommes de nouveau en contact depuis l’année dernière. Il vient au match avec sa famille et son frère. Ce sont les choses joyeuses de revenir.

La connexion est due à la mère de Jansen, Sue Chaloner, qui était la moitié de Spooky et Sue, un duo pop anglo-néerlandais qui a eu trois succès dans le top 10 aux Pays-Bas dans les années 70. Elle avait déménagé à Amsterdam pour le travail mais elle est née à Londres et voulait la même chose pour son fils. Jansen comprend pourquoi il y a une intrigue à propos de sa maman pop star. « Elle a 70 ans et profite de la vie », dit-il. « Elle a sa propre école. Elle enseigne le théâtre, la danse et le chant. Elle suit ma carrière. Elle me dit de suivre mes rêves et d’être très passionnée. Et profitez-en.