Demi-finales de la Coupe du monde Ind vs Eng T20: Ajay Devgn, Farhan Akhtar et d’autres stars de Bollywood motivent l’équipe indienne à garder la tête haute après la grosse défaite

Lors de la deuxième demi-finale de la Coupe du monde masculine T20 à l’Adelaide Oval, l’Inde a perdu contre l’Angleterre avec dix guichets et les gens ont exprimé leur déception face à l’équipe indienne de cricket. Bien que beaucoup de choses aient été dites et écrites sur la formation indienne, des stars de Bollywood telles que Ajay Devgn, Farhan Akhtar et bien d’autres motivent Team India à garder la tête froide après leur grosse défaite.

Arjun Rampal s’est rendu sur Twitter et a déclaré que le match d’aujourd’hui avait été dominé, mais malheureusement, notre équipe n’a pas fait de son mieux en demi-finale. Il n’a pas non plus battu l’équipe d’Angleterre et l’a qualifiée de bien meilleure équipe aujourd’hui. Mais il a finalement fait comprendre aux gens que tel était le jeu et a félicité l’équipe indienne pour ses efforts tout au long du tournoi.

Nous n’avons pas joué aujourd’hui, malheureusement nous n’avons pas apporté notre meilleur match en demi-finale, rien à retenir #Angleterre ils étaient la bien meilleure équipe aujourd’hui, tel est le jeu. Bien joué tout au long du tournoi #TeamIndia coup de coeur aujourd’hui. Toutes nos félicitations #TeamEngland #T20Iworldcup2022 arjun rampal (@rampalarjun) 10 novembre 2022

Ajay Devgn a également partagé une note sincère pour l’équipe indienne en tant que fan passionné. Il a dit que les encouragements pour l’équipe ont toujours été une expérience incroyable. Bien que leur voyage vers la finale ait été écourté, ils en ont apprécié chaque instant. Il a également parlé de la pression qu’ils portent sur leurs épaules et qui font toujours la fierté de la nation.

“Gagner ou perdre fait partie du sport. Les deux résultats sont inévitables. Mais nous sommes à vos côtés. À travers les vents et marées, les hauts et les bas, nous sommes ici pour nous tenir aux côtés de la meilleure équipe du monde. Rassurez-vous les gars ! Nous viendrons de retour plus fort et meilleur que jamais. – Un fan passionné”, a-t-il écrit.

Gardez le coeur les gars. Team India, aujourd’hui et pour toujours ?? pic.twitter.com/IioP6bIc3Q Ajay Devgn (@ajaydevgn) 10 novembre 2022

Farhan Akhtar a également encouragé l’équipe indienne pour sa grosse défaite et a déclaré que même si la journée avait été décevante, l’histoire ne s’arrête pas là. Ce n’est qu’un chapitre et ils en sortiront encore une fois plus forts qu’avant.

Après la sortie de l’Inde de la Coupe du monde masculine T20 ICC 2022, le légendaire Sunil Gavaskar s’attend à quelques retraites de l’équipe actuelle dans un proche avenir. L’ancien capitaine de l’Inde a déclaré qu’il s’attendait à plusieurs changements dans la formation, ajoutant que Hardik Pandya reprendrait l’équipe indienne après la Coupe du monde.