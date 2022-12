Quatre équipes restent dans la lutte pour le plus grand prix du football

Après trois semaines d’action captivante, la Coupe du Monde de la FIFA 2022 se dirige rapidement vers sa conclusion.

Mardi et mercredi verront les demi-finales, avant que la finale de dimanche au stade de Lusail couronne les vainqueurs de la compétition la plus prestigieuse du football.

Ici, nous vous donnons la vérité sur les prétendants restants au Qatar.

Avec une capacité répertoriée de près de 90 000 places, le site est le plus grand de la Coupe du monde et est situé dans la ville de Lusail, à environ 20 km au nord du centre de Doha.

La première demi-finale opposera l’Argentine et la Croatie et aura lieu le mardi 13 décembre à 22h00 heure locale au stade Lusail.

Les adversaires des demi-finales, la Croatie, ont également réservé leur place dans les quatre derniers avec une victoire spectaculaire en fusillade contre le Brésil. L’équipe de Zlatko Dalic s’est imposée comme spécialiste des tirs au but, voyant également le Japon aux tirs au but lors de leur huitième de finale.

Cela a ouvert la voie à un quart de finale palpitant – et souvent fougueux – avec les Pays-Bas. L’Argentine a finalement prévalu aux tirs au but après avoir perdu une avance de 2-0 lorsque les Néerlandais ont lancé un retour tardif stupéfiant.

Le plus proche Messi est venu goûter à la gloire de la Coupe du monde a été la défaite finale de 2014 contre l’Allemagne – est-il maintenant sur le point de rectifier cela et d’écrire une fin de conte de fées au Qatar ?

Le capitaine argentin a signé un but sensationnel contre le Mexique et une superbe frappe contre l’Australie. Sa passe décisive pour Nahuel Molina face aux Pays-Bas a été l’un des moments forts du tournoi.

Le gardien Dominik Livakovic a sauvé trois pénalités remarquables contre le Japon avant de nier Rodrygo lors de la fusillade contre le Brésil. Après avoir remporté des tirs au but contre le Danemark et la Russie lors de la Coupe du monde il y a quatre ans, les Croates reviendront toujours sur place.

Son compatriote Olivier Giroud est entré dans l’histoire du Qatar en devançant Thierry Henry en tant que meilleur buteur de tous les temps de son pays, et a marqué son 53e but dans le football international en se dirigeant vers ce qui s’est avéré être le vainqueur contre l’Angleterre.

Bien que modéré contre l’Angleterre, l’attaquant vedette Kylian Mbappe a montré des éclairs de son génie et mène la course au Soulier d’or avec cinq frappes.

Maroc – Histoires africaines

Le Maroc fait indéniablement les sensations de cette Coupe du monde. Première équipe africaine à atteindre ce stade du tournoi, elle bénéficie d’un soutien fervent au Qatar et bien au-delà – des rues de Casablanca et de Rabat à la diaspora à travers l’Europe.

Leur succès repose sur la fondation de la défense la plus méchante du tournoi, avec juste un seul but encaissé au Qatar – et même cela est venu via un but contre son camp lorsque Nayef Aguerd s’est transformé dans son propre filet contre le Canada.

Yassine Bounou – mieux connu sous le nom de Bono – a été une révélation dans les buts, sauvant deux pénalités lors de la victoire en fusillade contre l’Espagne.

Le Maroc a stupéfié le monde du football.

© Ian MacNicol / Getty Images



De grands noms Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain et Hakim Ziyech de Chelsea ont brillé, mais l’esprit collectif de l’équipe a été indomptable.

Cela a été affiché lors de leurs célébrations – des prières collectives sur le terrain aux baisers avec les membres de la famille dans la foule.

D’autant plus remarquable que l’entraîneur-chef Walid Regragui, un ancien joueur, n’a été nommé que fin août.

Le joueur de 47 ans a fait des merveilles pour transformer l’équipe en prétendants improbables à la Coupe du monde – les décrivant comme les “Rocky” de la compétition en un clin d’œil au célèbre boxeur du folklore du cinéma.

Cependant, Regragui transpirera sur la forme physique du capitaine Romain Saiss pour le match contre la France, après que le défenseur central a été étiré à la 57e minute du match avec le Portugal.

Saiss, 32 ans, s’est juré de faire “tout est possible” pour essayer de faire le jeu. L’attaquant Walid Cheddira – déployé en tant que remplaçant – manquera définitivement sa suspension après que le joueur de 24 ans ait reçu un carton rouge dans le temps d’arrêt contre les Portugais.