Demi-finale de la Coupe Durand 2023 : le FC Goa-Mohun Bagan SG s’affrontent dans Epic Clash

Les anciens champions du FC Goa (FCG) affronteront l’équipe locale Mohun Bagan Super Giant (MBSG), dans ce qui promet d’être une deuxième demi-finale passionnante au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (VYBK) jeudi.

Les deux équipes ont été en grande forme récemment et les seuls avantages dont MBSG aura jeudi soir seront le soutien rugissant des plus de 30 000 supporters locaux attendus dans les tribunes et leur récente familiarité avec le terrain et l’environnement du VYBK par rapport à leurs adversaires.

Les deux équipes ont connu des parcours contrastés jusqu’aux demi-finales. Alors que les Gaurs formés par Manolo Marquez ont dominé le groupe D à Guwahati, restant invaincus et marquant 15 buts jusqu’à présent dans leur campagne, dont une impressionnante victoire 4-1 contre Chennaiyin en quarts, les Verts et les Maroons ont subi un revers contre Emami East. Le Bengale en phase de groupes pour se qualifier deuxième du groupe A. Une victoire tout aussi impressionnante 3-1 contre le Mumbai City FC en quart de finale, après deux victoires fluides en Coupe AFC, aura cependant rétabli la confiance dans l’équipe.

Cette conviction s’est reflétée chez le nouvel attaquant australien du MBSG, Jason Cummings, lorsqu’il a déclaré après l’entraînement d’avant-match : « Nous sommes la meilleure équipe d’Inde. Nous avons le potentiel pour battre n’importe quel autre club. Nous avons 7 à 8 bons joueurs de l’équipe nationale. Même les étrangers travaillent dur pour donner le meilleur d’eux-mêmes. Après avoir battu Mumbai, nous avons retrouvé la confiance dont nous avions tant besoin. Nous sommes donc à nouveau confiants pour vaincre Goa. Atteindre la finale de la Coupe Durand sera notre premier objectif. C’est notre principal objectif désormais. Si nous pouvons remporter un trophée avant l’ISL et la Coupe AFC, cela donne un supplément de confiance à l’équipe. Nous allons essayer de le faire.

Avec une ligne avant composée d’Armando Sadiku, Manvir Singh, Sahal Abdul Samad, en plus de Cummings et un milieu de terrain composé de Hugo Boumous et Anirudh Thapa, entre autres, MBSG ressemble définitivement à l’équipe à battre cette saison si on le chante. En fait, si l’on en croit les amateurs locaux de Maidan, la plus grande force de MBSG cette saison a été son banc, qui lui a permis de réaliser des performances dans trois compétitions auxquelles il a participé simultanément.

Les Gaurs ne sont pas non plus des jeux d’enfant, loin de là. Manolo Marquez a rassemblé un groupe de footballeurs talentueux et le flair et la passion locaux de Goa ont également été maintenus avec Brandon Fernandez, Rowlin Borges, Devendra Murgaokar, Raynier Fernandes, Seriton Fernandes et Savior Gama faisant partie intégrante de l’équipe. L’arrivée de joueurs étrangers expérimentés comme Carl Mchugh et Carlos Martinez et de stars indiennes comme Sandesh Jhingan et Udanta Singh a également ajouté beaucoup d’efficacité et de solidité à l’équipe des Gaurs.

Marquez était calme comme d’habitude dans le chat d’avant-match : « Eh bien, c’est toujours très bien pour n’importe quelle équipe de jouer en demi-finale d’un tournoi prestigieux comme la Coupe Durand. C’est très bien pour nous aussi, d’autant plus que nous avons affronté des équipes de haut niveau. Pour nous, nous venons de commencer la dernière partie de nos préparatifs de pré-saison avant le début de l’ISL et nous sommes heureux de jouer dans des situations compétitives comme celle-ci en ce moment.

L’entraîneur du MBSG, Juan Ferrando, a également fait l’éloge de l’équipe de Goa, déclarant entre autres : « Goa est aussi une équipe équilibrée et bonne comme Mumbai. Ce Goa est très différent de celui de l’année dernière. Ils ont un nouvel entraîneur. Ils ont de bons footballeurs comme Noah, Boris, Udanta, Sandesh et Carl McHugh. Il faut donc leur accorder de l’importance. Nous avons des matches de groupe de la Coupe AFC à venir. Donc avant cela, jouer contre Goa sera un bon match d’entraînement. Nous n’avons pas eu une bonne pré-saison jusqu’à présent pour plusieurs raisons. Donc, pour que l’équipe soit au meilleur de sa forme, nous devons jouer plus de matches. Oui, nous avons battu Mumbai, mais de nombreux progrès sont encore nécessaires dans l’équipe. Nous voulons aller en finale mais sans blessure. Donc pour cela, peut-être que des changements pourraient avoir lieu dans la formation.

Quelle que soit la formation que Ferrando joue, il saura que sur le terrain, c’est toujours onze contre onze et il faudra toujours que ce soit le meilleur onze disponible à ce moment-là s’ils doivent le faire passer contre les Gaurs. On peut sûrement s’attendre à un match de football passionnant et très agréable de la part des deux meilleures équipes du football indien.

Vous pouvez regarder la couverture EN DIRECT du 132e Coupe Durand 2023 sur les chaînes Sony Sports Ten 2 ainsi qu’en livestream sur SonyLIV.