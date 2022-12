Demi-finale de la Coupe du monde 2022 : France vs Maroc

Après le choc de l’Argentine contre la Croatie, l’attention se tourne vers la deuxième demi-finale de mercredi, où la France affrontera le Maroc. Mais un seul peut franchir le pas suivant vers la gloire.

En tant que championne en titre de 2018, la France est entrée au Qatar avec une cible sur le dos et la malédiction des champions de la Coupe du monde persistait. Pourtant, l’équipe de Didier Deschamps a levé le moindre doute et est à deux doigts de devenir la première équipe à tenter deux titres consécutifs en 60 ans.

Cependant, le Maroc est également au milieu d’une campagne historique de Coupe du monde, devenant la première nation africaine à atteindre les demi-finales. L’équipe de Walid Regragui a joué un football inspirant en éliminant plusieurs équipes de premier plan, et maintenant, avec un pays et un continent pleins de soutien, la finale est en vue.

Voici ce que vous devez savoir avant le choc de la France contre le Maroc mercredi.

INFORMATIONS SUR L’ÉQUIPE

L’impressionnant parcours du Maroc vers les demi-finales a eu un prix, avec une poignée de joueurs clés indisponibles à cause d’une blessure, laissant sa défense mince.

Les défenseurs Nayef Aguerd et Noussair Mazraoui ont raté le quart de finale contre le Portugal sur blessure, tandis que le capitaine Romain Saiss (un autre défenseur) a été expulsé sur blessure. De plus, l’attaquant Walid Cheddira est suspendu après un carton rouge contre le Portugal.

La France a une équipe complète disponible pour le choc.

Les joueurs ne peuvent être suspendus pour la finale que s’ils reçoivent un carton rouge.



POSSIBLE FRANCE XI: 4-2-3-1 FORMATION

Gardien : Hugo Lloris. Défenseurs : Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano, Théo Hernandez. Milieux de terrain : Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni. Attaquants : Ousmane Dembele, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe. Attaquant : Olivier Giroud.



POSSIBLE MAROC XI : FORMATION 4-1-4-1



Gardien de but: Yassine Bounou. Défenseurs: Yahia Attiyat Allah, Achraf Dari, Jawad El Yamiq, Achraf Hakimi. Milieu défensif: Sofiane Amrabat. Milieux de terrain: Sofiane Boufal, Selim Amallah, Azzedine Ounahi, Hakim Ziyech. Le buteur: Youssef En-Nesyri.

RÉPARTITION FRANCE



Chemin : battre l’Australie 4-1. Battre le Danemark 2-1. Perdu contre la Tunisie 1-0. Battre la Pologne 3-1. Battre l’Angleterre 2-1.

Le tournoi français a bien démarré au Qatar. Il est entré dans la Coupe du monde avec la pression de la malédiction des champions, qui a vu quatre des cinq derniers champions échouer à se qualifier pour les KO.

Lors de son match d’ouverture, l’Australie menait 1-0 après seulement neuf minutes, seulement pour que les Bleus répliquent avec quatre buts. Après la première frayeur, la France a battu le Danemark, puis une équipe fortement tournée a été assommée par la Tunisie. La malédiction a été brisée et l’équipe est partie.

Ce qui a été la clé du redressement, c’est que plusieurs acteurs se sont mobilisés pour réaliser leur potentiel sur papier. Un nouveau look n’entraîne pas automatiquement de nouveaux problèmes.

Bien qu’il ait raté tout son milieu de terrain vainqueur de la Coupe du monde à partir de 2018, le talent émergent, comme le partant de 22 ans Aurélien Tchouameni, a prouvé qu’il pouvait tenir ses propres noms et des vétérans comme Adrien Rabiot, Olivier Giroud et Antoine Griezmann, ont revitalisé leurs rôles. .

Ajoutez ensuite l’un des joueurs les plus en forme au monde, Kylian Mbappe, dans l’équation et, sans surprise, la France est à un match de la finale. Le talent était toujours là, mais l’équipe a dû creuser profondément pour vraiment cliquer sur le terrain, et ils ont atteint la meilleure forme au meilleur moment.

Son maillon le plus faible est cependant la défense – qui a laissé passer des buts inutiles, ne gardant aucune feuille blanche sur cinq matchs. Les pénalités les hantent également, le Polonais Robert Lewandowski marquant sur place et l’Angleterre en obtenant deux en quart de finale, dont l’un a été converti par Harry Kane.

La cohésion d’équipe ne peut aller aussi loin dans une équipe que si une partie de celle-ci est déséquilibrée, et le Maroc espère exploiter les blessures béantes de la France à l’arrière.

RÉPARTITION DU MAROC



Cheminement : match nul 0-0 avec la Croatie. Battre la Belgique 2-0. Battre le Canada 2-1. A fait match nul 0-0 avec l’Espagne, a remporté la séance de tirs au but 3-0. Battre le Portugal 1-0.

Si vous avez eu le Maroc en demi-finale de votre tableau de Coupe du Monde, chapeau bas ! Ce fut une course historique pour les Lions de l’Atlas au Qatar que beaucoup n’avaient pas vu venir, mais c’est vraiment une équipe à craindre.

Tirée aux côtés de la Belgique, deuxième au classement, et de la Croatie, 12e au classement, la nation africaine n’était pas nécessairement pressentie pour sortir des groupes. Pourtant, après un match nul 0-0 contre la Croatie, quelque chose a rugi au Maroc alors qu’ils ont battu la Belgique 2-0 et mis le Canada à l’épée 2-1 pour s’emparer de la première place.

Après avoir atteint les KO pour la première fois en 36 ans, l’équipe inspirée de Regragui a conquis la péninsule ibérique, éliminant de façon spectaculaire l’Espagne et le Portugal. Maintenant, le prochain est le champion en titre de la Coupe du monde, la France. Le thème de l’élimination des colonisateurs va-t-il continuer ?

Cette course improbable n’est pas seulement de la chance, cependant. Le développement lent et l’accent mis sur la discipline maintiennent les Lions de l’Atlas en vie. Le roi Mohammed VI, en particulier, a beaucoup investi dans les infrastructures de football, y compris un complexe d’entraînement de 65 millions de dollars, et le Maroc en récolte les fruits.

Au Qatar, son épine dorsale est la défense, avec l’un des meilleurs records du tournoi, ne concédant qu’une fois par un but contre son camp. Le gardien Yassine Bounou est également en lice pour le prix Golden Glove grâce à son héroïsme à élimination directe. Au-delà de la ligne arrière cohérente, chaque joueur remplit son rôle à la perfection lorsqu’il est appelé, et le Maroc affiche ainsi une gestion de jeu parfaite.

Arrêter l’attaquant le plus menaçant de France, Mbappe, sera le plus grand test pour les hommes de Regragui avant de rencontrer potentiellement le meilleur joueur de football de tous les temps, Lionel Messi, en finale. Toute l’Afrique espère que le Maroc pourra rester fidèle à sa forme.

FACTEURS X

Beaucoup d’yeux seront rivés sur Mbappe dans cette demi-finale. La star du Paris Saint-Germain a cinq buts à son actif et deux passes décisives en tête de la course pour le Golden Boot et est le premier nom sur lequel les joueurs adverses se fixent. Mais alors que Mbappe fera la une des journaux, le nom qui fait vibrer la France lors de cette Coupe du monde est Antoine Griezmann.

Après avoir lutté avec l’Atletico Madrid cette saison, l’attaquant semble briller davantage avec l’équipe nationale. Griezmann a fait un record de 72 apparitions consécutives pour la France (remontant à 2017), a joué 90 minutes dans quatre matches sur cinq et a enregistré trois passes décisives – battant le record de l’équipe nationale de Zinedine Zidane et Thierry Henry (28).

Le Maroc, quant à lui, compte certains des meilleurs talents du monde sur les ailes, à la fois en attaque et en défense, créant un tourbillon de contre-attaque dont les équipes adverses doivent se méfier. La Belgique, le Canada et le Portugal ont tous été victimes de la plus grande menace tactique des Lions de l’Atlas.

Entre le défenseur du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi et l’ailier Hakim Ziyech de Chelsea, le rythme disponible est mortel. Les noms moins connus tels que Yahia Attiyat Allah (Wydad AC), Abdelhamid Sabiri (Sampdoria) et Zakaria Aboukhlal (Toulouse) sont également montés au créneau et ont capitalisé sur le jeu rapide devant le but prouvant que le Maroc a changé la donne. profondeur de l’équipe.

ARBITRE

Cesar Ramos, du Mexique, sera l’homme responsable de la demi-finale.

Ramos a déjà réussi trois matches de Coupe du monde, dont la victoire 2-0 du Maroc sur la Belgique, le match nul 0-0 du Danemark contre la Tunisie et la victoire 6-1 du Portugal sur la Suisse en huitièmes de finale.

Il a distribué sept cartons jaunes.

Le Canadien Drew Fischer a été nommé arbitre assistant vidéo.

L’HISTOIRE

Les deux équipes se sont rencontrées à cinq reprises, la France remportant trois des matchs, le Maroc un et un autre se terminant par un match nul.

Les cinq rencontres ont été des matchs amicaux, le dernier ayant eu lieu en novembre 2007 – le seul match nul 2-2.