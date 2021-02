Demi Burnett s’excuse d’avoir porté une veste de drapeau confédéré

Demi a également été critiqué plus tôt lundi après avoir fait des commentaires sur les candidats sur Matt James‘saison de Le célibataire.

Pendant l’épisode de la nuit dernière, Heather Martin s’est présenté à la mi-saison pour avoir une chance de gagner le cœur de Matt. Naturellement, Le célibataire les concurrents ont été secoués par l’apparition surprise de Heather et se sont demandé pourquoi elle était là. Après s’être sentie attaquée par les autres femmes, Heather a fondu en larmes. Elle serait bientôt renvoyée chez elle par Matt.

Demi est venu à la défense de la star, tweeter, « Heather Martin est quelqu’un que j’admire. Je veux être plus comme elle. Elle ne parle pas mal de personne. Elle est toujours heureuse et amicale et prête à être là pour n’importe qui. Ils auraient dû l’utiliser comme alliée. puisqu’elle a déjà vécu cela. Fk chacun d’entre eux. «

« Les filles de Bach aiment toujours me rencontrer (bc mon influence n capacité à divertir) BIEN, je ne veux pas connaître une seule des personnes qui ont dit de la merde méchante à Heather, » Demi a continué. « Heather ne tolérerait pas ça mais je dirai: Embrasse mon cul !!! »

Compagnon Bachelier alun Taylor Nolan commenté, « RE: la folie de centrer les femmes blanches et la victimisation des femmes blanches. »

« Vous savez de quoi je suis déçu », un utilisateur de Twitter a répondu, « Le fait que vous ayez vécu cette expérience et que vous ayez trouvé le temps de faire des déclarations radicales sur les femmes que vous ne connaissez pas. »