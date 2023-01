Demetrius ‘Boo Boo’ Andrade remporte une victoire par décision unanime sur Demond Nicholson sur le ‘Tank’ contre Garcia PPV

L’ouverture de l’événement Gervonta ‘Tank’ Davis contre Hector Luis Garcia était une attraction des poids super moyens entre l’ancien champion des poids moyens WBO Demetrius Andrade (31-0) et Demond Nicholson, 29 ans (26-4-1). Après dix rounds, le combat est allé aux tableaux de bord, où Andrade a obtenu une décision unanime, les trois juges voyant celui-ci 100-88.

Ce fut un premier tour difficile car Andrade est sorti en se balançant, dans l’espoir de faire sortir Nicholson de là tôt. Un coup de tête a entraîné un gonflement de l’œil droit de Nicholson. Ce fut un premier tour difficile et bâclé, ce qui n’était pas l’attente de celui-ci. Au deuxième tour, Andrade a appliqué plus de pression en décrochant un crochet dur du gauche au corps et a marqué un renversement avec un droit du gauche qui a surpris Nicholson.

Andrade a commencé à tirer sur Nicholson au troisième tour, et les choses semblaient pencher fortement vers l’ancien champion des poids moyens. C’était plus Andrade qui pressait l’action dans le quatrième tandis que Nicholson essayait de comprendre comment contrer avec succès.

Au cinquième tour, Nicholson a vu de la lumière avec un coup de poing bas qui a envoyé Andrade sur la toile, mais ils l’ont jugé comme un glissement. Andrade a commencé à retomber dans son état normal au sixième tour, qui est moins offensif et plus défensif. Quelque chose dont il a été critiqué dans le passé, ce qui n’augure rien de bon pour ceux qui veulent voir de l’action. Il y a eu beaucoup de conneries entre les deux combattants aux septième et huitième rounds, mais Andrade a été celui qui a décroché des coups de poing nets, un seul à la fois.

Il y en avait plus au neuvième round, mais les deux hommes cherchaient à terminer le combat de manière impressionnante au dixième. Andrade est celui qui a décroché un crochet gauche dans un échange qui lui a valu le deuxième renversement du combat. Ils ont terminé le combat en se balançant, mais Andrade savait qu’il avait clairement la victoire.

Après le combat, Andrade avait ceci à dire à propos de son premier combat chez les super-moyens “Je me sentais bien, je peux certainement dire la différence de poids mais la vitesse et les combinaisons et le QI étaient le plan aujourd’hui et c’est ce que nous avons fait. Le poids (était différent).