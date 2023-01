Demetrious Johnson et Francis Ngannou discutent du salaire des combattants de l’UFC

Demetrious Johnson a révélé combien il gagnait à l’UFC.

Les problèmes de rémunération des combattants de l’UFC sont devenus un sujet brûlant ces derniers temps. Et sur une récente flux Twitchancien champion des poids mouches de l’UFC et actuel champion des poids mouches du championnat ONE, Demetrious “Mighty Mouse” Johnson est entré dans les détails de ce qu’il a gagné pendant son séjour à l’UFC.

“Quand j’ai combattu Dominick Cruz, j’étais sous contrat”, a-t-il déclaré sur le stream. «Je pense que je me battais pour 14 000 $ et 14 000 $. J’ai perdu contre Dominick Cruz, donc j’ai gagné 14 000 $. Ensuite, j’étais sur le point de combattre Eddie Wineland, et cela ne s’est pas concrétisé, alors j’ai combattu Ian McCall en Australie. J’étais toujours sur ce même contrat. Et puis j’ai obtenu un nouveau contrat quand j’ai combattu Ian McCall la deuxième fois. Je pense que j’ai été poussé jusqu’à 20 000 $ et 20 000 $.

Johnson a révélé qu’il gagnait encore 20 000 $ / 20 000 $ lors de son prochain combat contre Joseph Benavidez, dans lequel il est devenu le premier champion poids mouche de l’UFC. Il a ensuite suivi avec combien il a gagné pour ses trois premières défenses de titre.

“Quand j’ai combattu John Dodson, j’ai gagné 23 000 $ et 23 000 $”, a-t-il déclaré. “Et puis quand j’ai combattu John Moraga, c’est probablement allé à 26 000 $ et 26 000 $. Et puis quand c’était Joseph Benavidez, je pense que c’était entre 30 000 $ et 30 000 $.

À ce stade, Johnson a commencé à se demander quel était son effet de levier en tant que champion. Il lui a fallu trois défenses de titre pour décrocher un contrat de champion. Mais même alors, ce n’était pas exactement des arcs-en-ciel et des papillons, dit-il.

“J’ai finalement obtenu un nouveau contrat en tant que champion, et je pense que c’était 125 000 $ à montrer et 50 000 $ à gagner, mais je ne pouvais pas obtenir de points de paiement à la séance – et c’est là qu’un champion en a pour son argent, “, a déclaré Johnson. «Parce que si vous obtenez une carte avec un Conor McGregor et qu’il fait 2,1 millions d’achats, alors vous faites juste le putain de calcul. Vous allez gagner beaucoup d’argent. Je n’ai jamais eu l’occasion de faire ça. »

Les plaintes de Demetrious Johnson ressemblent aux plaintes de Francis Ngannou sur les salaires de l’UFC

Les déclarations de Johnson sont intervenues quelques jours seulement après l’apparition de l’ancien champion des poids lourds de l’UFC, Francis Ngannou. l’heure MMA pour répondre aux questions sur son récent départ de l’organisation. Le 15 janvier, l’UFC a annoncé que Jon Jones reviendrait contre Cyril Gane pour le championnat vacant des poids lourds à l’UFC 285, et a annoncé que Ngannou était un agent libre.

White a déclaré qu’ils avaient offert à Ngannou un contrat qui aurait fait de lui le poids lourd le mieux payé de l’histoire de l’UFC.

“Peut-être que Tyson Fury est un adversaire moindre pour Dana White”, a déclaré Ngannou, faisant allusion au combat de boxe taquiné entre les poids lourds. Ngannou a discuté de sa négociation avec l’UFC, expliquant comment il avait demandé des droits de parrainage, une assurance maladie et un défenseur des combattants pour être présent aux réunions du conseil d’administration de l’UFC. Il a également proposé une prolongation de trois combats, qui comprenait deux combats avec Jones et un combat avec Stipe Miocic entre eux.

“J’ai demandé beaucoup de choses, ce qui ne veut pas dire que je m’attendais à toutes ces choses”, a déclaré Ngannou à Ariel Helwani. “Mais je m’attendais à une ou deux de ces choses.”

Johnson et Ngannou ne sont pas les premiers combattants à s’exprimer sur la question. Cependant, entendre leurs expériences à proximité les unes des autres a mis en lumière les difficultés d’être un combattant de l’UFC, sans parler d’un champion. Si les combattants de leur calibre ne recevaient pas le bon salaire, le traitement ou le respect pour différentes raisons, vous ne pourriez qu’imaginer ce que vivent les combattants au bas du classement.