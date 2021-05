Dementia Joe surpris en train de dire le même mensonge qu’il a déjà admis était un mensonge dans le passé – The Right Scoop

Dementia Joe vient d’être surpris en train de dire le même mensonge dans un discours d’aujourd’hui qu’il a déjà admis être un mensonge dans le passé:

Biden a en fait affirmé dans cette vidéo que son « arrière-grand-père » était un mineur de charbon.

Mais le problème est qu’il a admis en 2004 le Le spectacle quotidien qu’il n’a pas de membres de sa famille qui étaient des mineurs de charbon et que ce mensonge lui a causé des ennuis:

«La vérité est que je me suis attiré des ennuis. Je serais peut-être président maintenant si ce n’était pas pour cela, j’ai dit que j’avais un oncle qui était mineur de charbon. Il s’avère que je ne connaissais personne dans les mines de charbon. J’ai essayé cette merde… tu sais… ça n’a pas fonctionné.

Alors que s’est-il passé entre hier et aujourd’hui? Biden a-t-il soudainement hérité d’un « arrière-grand-père » qui était mineur de charbon? Ou Dementia Joe a-t-il oublié qu’il a admis que c’était un mensonge et a décidé de le publier à nouveau? Ou il ne donne tout simplement pas un coup de fouet parce qu’il a finalement réalisé son rêve de toute une vie et devenir président.

L’autre aspect est que vous n’entendrez pas un coup d’œil des médias à ce sujet, même s’ils étaient partout sur les supposés mensonges de Trump, nuit après nuit, donnant même des listes du nombre de mensonges qu’il a racontés. Mais maintenant, comme Biden, ils ne donnent pas un coup de fouet.