Démence : un test simple pourrait aider à prédire le risque de démence, selon une étude

Selon une nouvelle étude internationale menée par des chercheurs australiens, une analyse simple et courante de la densité osseuse pourrait aider à déterminer si une personne risque de développer une démence tardive.

Les scientifiques ont découvert que la calcification de la plaque dans l’aorte abdominale capturée dans les images latérales de la colonne vertébrale à partir d’une machine de densité osseuse peut être un marqueur fiable de la démence en fin de vie, selon l’article publié dans la revue à comité de lecture, The Lancet Regional Health – Western Pacific le dimanche. Cela pourrait aider à une intervention précoce pour aider à réduire les risques de développer la maladie plus tard, ont déclaré les chercheurs.

L’étude intervient alors que la plus grande initiative de recherche sur la démence au Canada, le Consortium canadien sur la neurodégénérescence associée au vieillissement (CCNA), lance un programme bilingue de prévention de la démence en ligne, Brain Health PRO (BHPro). Le programme propose des vidéos éducatives numériques et des activités visant à aider les personnes âgées à améliorer leur santé physique et mentale en ciblant les principaux domaines de risque qui peuvent être modifiés : exercice, nutrition, sommeil, santé psychologique et sociale, engagement cognitif, santé cardiaque, vision et audition.

Au Canada, environ 76 000 nouveaux cas de démence sont diagnostiqués chaque année selon les données de 2017 de l’Agence de la santé publique du Canada. Au total, plus de 403 000, soit plus de 7 %, des personnes âgées de 65 ans et plus vivent avec la démence dans le pays, dont les deux tiers sont des femmes.

La démence résulte de cellules cérébrales endommagées et incapables de communiquer normalement entre elles, ce qui peut affecter les changements de pensée, de comportement et d’émotions. La maladie, et la maladie d’Alzheimer en particulier, est également connue pour avoir une période asymptomatique prolongée pouvant aller jusqu’à 20 ans, selon les chercheurs.

L’aorte abdominale est la plus grande artère du corps et la calcification de ce vaisseau sanguin est déjà un prédicteur utile d’autres risques pour la santé, notamment les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, les maladies rénales chroniques, la perte osseuse rapide et la faible masse musculaire. Il est également associé à un raidissement des vaisseaux sanguins qui peut entraîner une pression accrue sur les petits vaisseaux dans d’autres organes comme le cerveau, ce qui peut également endommager ces organes.

Des recherches antérieures ont déjà déterminé un chevauchement important entre les maladies cardiovasculaires et la démence vasculaire et la maladie d’Alzheimer. Un certain nombre de ces facteurs de risque, tels que l’hypertension artérielle, l’obésité, le tabagisme et l’hypercholestérolémie, peuvent être traités par des changements alimentaires et comportementaux.

Les résultats de la nouvelle étude de cohorte prospective suggèrent une méthode simple, abordable et sûre d’évaluation du risque de démence basée sur la technologie existante.

Pour l’étude, les chercheurs ont évalué la calcification de l’aorte abdominale sur des images prises à partir de scanners de 958 femmes de plus de 70 ans en 1998, les niveaux de calcification étant divisés en faibles, modérés et étendus. Pour tenir compte d’autres variables potentielles, les facteurs de risque de démence cardiovasculaire et génétique ont également été évalués. Les participants ont été suivis pendant près de 15 ans et la démence en fin de vie (plus de 80 ans) a été identifiée grâce aux dossiers hospitaliers et de mortalité.

Les chercheurs ont découvert que les femmes présentant des niveaux moyens à élevés de calcification de l’aorte abdominale étaient deux fois plus susceptibles d’être hospitalisées ou de mourir à la suite d’une démence que les femmes présentant de faibles niveaux de calcification, après ajustement pour les facteurs de risque cardiovasculaires et génétiques.

“Plus précisément, nous avons démontré que plus de la moitié des femmes âgées atteintes de CAA couraient deux à quatre fois le risque d’hospitalisation et de décès pour démence en fin de vie au cours des 15 prochaines années”, ont écrit les chercheurs, ajoutant que, surtout, l’étendue de la calcification et les risques génétiques ont fourni des informations pronostiques complémentaires, “suggérant que cela pourrait être une nouvelle façon d’identifier les femmes âgées à haut risque”.

Le professeur co-auteur Simon Laws, qui dirige le Center for Precision Health de l’Université Edith Cowan, a noté dans un communiqué que les niveaux de calcification de l’aorte abdominale aidaient à identifier le risque de démence chez ceux qui ne portaient pas le marqueur de risque génétique clé trouvé chez la moitié de ceux qui développer la maladie d’Alzheimer, la forme la plus courante de démence.

ANALYSE ‘RAPIDE ET FACILE’

Les tests de densité osseuse sont assez courants – selon un rapport, près de 400 000 tests de densité minérale osseuse ont été effectués en Ontario entre 2014 et 2015. Les chercheurs à l’origine de l’étude ont déclaré qu’une analyse supplémentaire de la colonne vertébrale latérale peut être facilement ajoutée aux tests standard de densité osseuse.

“Il est généralement très rapide et facile de capturer ces scans et ils sont moins invasifs, moins chers et minuscules en termes d’exposition aux rayonnements par rapport aux rayons X ou aux tomodensitogrammes”, a déclaré le co-auteur Joshua Lewis, professeur agrégé à l’université, dans un déclaration.

Lewis a ajouté que les chercheurs travaillaient avec une équipe informatique de l’université pour automatiser les évaluations de la calcification de l’aorte abdominale, ce qui accélérerait le processus de diagnostic.

Les chercheurs ont identifié certaines limites à l’étude, notamment le recours aux données administratives sur les congés de l’hôpital, qui sont assez précises mais peu détaillées par rapport à l’examen des dossiers des patients. L’étude est également de nature observationnelle, ce qui signifie que la causalité ne peut être établie. Une autre limitation est que la calcification de l’aorte abdominale pourrait être due à des raisons sans rapport avec l’épaississement ou le durcissement des artères dû à l’accumulation de plaque.

“Il existe un adage dans la recherche sur la démence selon lequel ce qui est bon pour votre cœur est bon pour votre cerveau”, a déclaré Laws, ajoutant que l’identification du risque de démence plus tôt dans la vie pourrait être essentielle pour aider à prévenir la maladie.

“Ce qui a été mis en lumière, c’est l’importance de modifier les facteurs de risque tels que l’alimentation et l’activité physique dans la prévention de la démence : vous devez intervenir tôt et, espérons-le, cette étude permettra un changement le plus tôt possible et le plus grand impact.”