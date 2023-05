Démence : faire face à des comportements courants, parfois pénibles

Les changements de personnalité peuvent être l’aspect le plus difficile des soins aux personnes atteintes de démence.

La démence pose de nombreux défis, tant pour les personnes qui en sont atteintes que pour leurs proches. Il peut être difficile d’être témoin et de faire face aux comportements courants qui découlent de maladies comme la maladie d’Alzheimer, la démence vasculaireou démence frontotemporale.

Prendre soin d’une personne atteinte de démence peut parfois être frustrant, déroutant ou bouleversant. Comprendre pourquoi certains comportements se produisent et apprendre à gérer diverses situations peut aider à aplanir le chemin à parcourir.

Quels sont les comportements courants lorsqu’une personne est atteinte de démence ?

Les personnes atteintes de démence présentent souvent une combinaison de comportements inhabituels, tels que :

Faire des déclarations étranges ou utiliser les mauvais mots pour certains éléments.

Ne pas se rendre compte qu’ils ont besoin de se laver ou oublier comment maintenir une bonne hygiène.

Se répéter ou poser la même question encore et encore.

Égarer des objets ou prendre les affaires d’autrui.

Ne pas vous reconnaître ou se souvenir de qui ils sont.

Être convaincu qu’un être cher décédé est toujours en vie.

Accumuler des objets, comme du courrier ou même des ordures.

Avoir un comportement paranoïaque.

Devenir facilement confus ou agité.

Quitter la maison sans vous le dire et se perdre.

Pourquoi ces comportements se produisent-ils ?

À l’intérieur du cerveau d’un être cher atteint de démence, imaginez un feu de forêt changeant de cours, endommageant ou détruisant les cellules cérébrales (neurones) et les réseaux neuronaux qui régulent notre comportement.

La cause de ces dommages dépend de la ou des causes sous-jacentes de la démence. Par exemple, bien que la cause exacte de la maladie d’Alzheimer ne soit pas connue, elle est fortement liée à des protéines qui encrassent ou étranglent les cellules cérébrales. Une personne atteinte de démence vasculaire a connu une insuffisance périodique du flux sanguin vers certaines zones du cerveau, entraînant la mort de neurones.

« Au fur et à mesure que la démence progresse, la personne perd des cellules cérébrales associées à la mémoire, à la planification, au jugement et au contrôle de l’humeur. Vous perdez vos filtres », explique le Dr Stephanie Collier, psychiatre à l’hôpital McLean affilié à Harvard.

Six stratégies pour faire face aux comportements liés à la démence

Faire face à un comportement pénible ou déroutant lié à la démence peut nécessiter le type de tactique que vous adopteriez avec un jeune. « En raison du déclin, les personnes âgées atteintes de démence peuvent ressembler à des enfants. Mais les gens sont généralement plus patients avec les enfants. Vous devriez envisager d’utiliser cette approche avec les personnes âgées », suggère Lydia Cho, neuropsychologue à l’hôpital McLean.

Ne signalez pas des déclarations inexactes ou étranges. « Cela peut rendre les personnes atteintes de démence stupides ou rabaissées. Elles ne se souviennent peut-être pas des détails, mais s’accrochent à ces émotions, se sentent isolées et se retirent. Au lieu de cela, mettez-les à l’aise. Suivez simplement ce qu’elles disent. Gardez les choses légères « . dit Cho.

« Cela peut rendre les personnes atteintes de démence stupides ou rabaissées. Elles ne se souviennent peut-être pas des détails, mais s’accrochent à ces émotions, se sentent isolées et se retirent. Au lieu de cela, mettez-les à l’aise. Suivez simplement ce qu’elles disent. Gardez les choses légères « . dit Cho. N’essayez pas de raisonner la personne. La démence a endommagé la compréhension de votre proche. Tenter de raisonner peut être frustrant pour vous deux.

La démence a endommagé la compréhension de votre proche. Tenter de raisonner peut être frustrant pour vous deux. Utilisez la diversion. Cela aide lorsque la personne fait des demandes déraisonnables ou est modérément agitée. « Reconnaissez ce que la personne dit et changez d’activité. Vous pourriez dire : ‘Je vois que vous êtes bouleversé. Allons-y une minute.’ Et puis faites une activité qui sollicite les sens et les détend, comme s’asseoir dehors ensemble, écouter de la musique, plier des chaussettes ou manger un fruit », explique le Dr Collier.

Cela aide lorsque la personne fait des demandes déraisonnables ou est modérément agitée. « Reconnaissez ce que la personne dit et changez d’activité. Vous pourriez dire : ‘Je vois que vous êtes bouleversé. Allons-y une minute.’ Et puis faites une activité qui sollicite les sens et les détend, comme s’asseoir dehors ensemble, écouter de la musique, plier des chaussettes ou manger un fruit », explique le Dr Collier. Gardez les objets dangereux hors de vue. Rangez ou enfermez les effets personnels que la personne aimée ne devrait pas avoir, en particulier les objets potentiellement dangereux comme les clés de voiture ou les liquides de nettoyage. Envisagez d’installer des serrures d’armoire.

Rangez ou enfermez les effets personnels que la personne aimée ne devrait pas avoir, en particulier les objets potentiellement dangereux comme les clés de voiture ou les liquides de nettoyage. Envisagez d’installer des serrures d’armoire. Superviser les routines d’hygiène. La personne atteinte de démence peut avoir besoin d’un rappel pour se laver ou avoir besoin que les vêtements de la journée soient disposés sur le lit. Ou vous devrez peut-être aider à prendre un bain, à vous raser, à vous brosser les dents ou à vous habiller.

La personne atteinte de démence peut avoir besoin d’un rappel pour se laver ou avoir besoin que les vêtements de la journée soient disposés sur le lit. Ou vous devrez peut-être aider à prendre un bain, à vous raser, à vous brosser les dents ou à vous habiller. Passer du temps ensemble. Vous n’avez pas besoin de convaincre votre proche de votre identité ou d’engager une conversation fascinante. Écoutez simplement de la musique ou faites des activités simples ensemble. Cela aidera à empêcher la personne de se retirer davantage.

La sécurité est essentielle lorsqu’une personne est atteinte de démence

Parfois, des stratégies simples ne suffisent pas lorsqu’un être cher est atteint de démence.

Par exemple, si la personne essaie fréquemment de quitter la maison, vous devrez peut-être ajouter des couvercles à l’épreuve des enfants aux poignées de porte, installer des serrures de porte supplémentaires ou un système de sécurité dans votre maison, ou lui procurer un bracelet de suivi GPS.

Si la personne est souvent bouleversée ou même violente, vous devrez appeler le médecin. Il se peut qu’un nouveau problème médical (comme une infection des voies urinaires) provoque une agitation. « Si le comportement agité n’est pas dû à un nouveau problème de santé et qu’il est prévisible et grave, nous pourrions prescrire un médicament pour aider à réguler l’humeur, comme un antidépresseur ou un antipsychotique en cas d’agitation ou d’hostilité extrême », explique le Dr Collier. .

À mesure que la démence évolue, demandez l’aide et le soutien dont vous avez besoin

Personne ne s’attend à ce que vous sachiez comment interagir avec une personne atteinte de démence. Il y a une courbe d’apprentissage pour nous tous, et cela continue même après que vous ayez une idée de la situation. « Le processus ne cesse de changer », dit Cho. « Ce qui fonctionne aujourd’hui peut ne pas fonctionner la semaine prochaine ou la semaine d’après pour votre bien-aimé. Alors continuez à essayer différentes stratégies. »

Et obtenez du soutien pour vous-même, comme une thérapie de groupe pour les soignants et leurs familles. Vous pouvez également trouver des informations sur Association Alzheimer ou Alliance des aidants familiaux.