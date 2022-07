Déménageriez-vous à Batman’s Gotham City pour un loyer bon marché ? Les mèmes sombres montent

Les gratte-ciel ne sont plus les seules choses à gratter le ciel ; aux États-Unis, les prix de location d’un condo de base pourraient également réaliser le même exploit. Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez à toucher le ciel ? Homme chauve-souris. Non? Quoi qu’il en soit, c’est ce qui est venu à l’esprit de Twitter, évidemment, puisqu’ils ont décidé de débattre s’ils déménageraient dans la ville fictive de Gotham si le loyer était de 300 $ par mois pour un trois chambres.

En plus d’être un peu une capitale du crime, ainsi que le repaire préféré des cerveaux méchants comme le Joker et le Riddler, avouons-le: Batman lui-même n’est probablement pas une boule de soleil. À moins, bien sûr, que vous soyez en danger de mort. Ensuite, ça marche. Voici comment Twitter a pesé le pour et le contre. Cela ne semble pas bon pour les acheteurs immobiliers de Gotham, si nous sommes honnêtes.

moi après ne pas avoir indiqué dans mon allée : https://t.co/jBE4u9vXHm pic.twitter.com/I0tQ6B6Fqn — ︎ ً (@HailEternal) 19 juillet 2022

Batman quand il me sauve le cul mais sent l’herbe sur moi https://t.co/iWnP7Lo62i pic.twitter.com/UM1hrYYRW3 —Xavier (@Xavier2Nice) 19 juillet 2022

Quand tu fais un reportage pour Gotham City et que tu vois Joker terroriser les rues https://t.co/iWnP7Lo62i pic.twitter.com/M7yrDLzeRE —Xavier (@Xavier2Nice) 19 juillet 2022

Quand Batman traque l’iPhone que j’ai volé https://t.co/uWc7nrVdkE pic.twitter.com/GBmQK8mpn6 – ses diamants Rainin ‘ (@rainin_its) 19 juillet 2022

Moi sortant des décombres après que Batman ait utilisé mon berceau comme raccourci pic.twitter.com/il3uyy0CWp https://t.co/X1U4HS8cYr – Josué (@ JBW90) 19 juillet 2022

Moi quand Batman m’interroge parce que j’ai envoyé un “?” en réponse au texto de mon amie https://t.co/SlrqExJvqV pic.twitter.com/ok1O6puNJJ – Joël (@Survivorz22) 19 juillet 2022

Quand je sors de mon 9-5 et que je vois le Joker faire pleuvoir de l’acide du ciel https://t.co/VVK1Zyv561 pic.twitter.com/gRMUbQl7tz — Ghev (@GhevUltimax) 19 juillet 2022

Batman quand il découvre que j’ai ignoré les appels concernant mes prêts étudiants. https://t.co/PjzmSNuBlb pic.twitter.com/oMTlkz4EDk – Prince Plank (@PrincePlankton) 19 juillet 2022

Écoutez, il est établi que Batman est un peu un héros bougie qui n’est pas aussi anti-establishment que beaucoup de gens voudraient vous le faire croire. En fin de compte, cet utilisateur de Twitter a eu le meilleur aperçu : “si le loyer à gotham était de 300 pour un 3 chambres, personne n’agirait comme ça.”

le joker serait l’homme le plus normal d’amérique – Prend de Vesperia (@coolranchzaku) 19 juillet 2022

Quelqu’un a commenté: “le joker serait l’homme le plus normal d’Amérique [sic]” et ça règle le débat, non ?

