Déménager, déballer un traumatisme

26 septembre 2024

Un nouveau jeu informatique créé par un membre du personnel des bibliothèques de l’Université Memorial est une approche fantaisiste de l’emballage d’une maison.

Ou est-ce le cas ?

« C’est mignon et décontracté », a déclaré Gord Little, responsable des services informatiques de la bibliothèque Queen Elizabeth II. « Et puis les murs commencent à bouger et les escaliers apparaissent, et vous pensez que vous avez terminé, mais vous ne pouvez pas partir. »

M. Little a eu l’idée de créer son quatrième jeu vidéo, Déménagementà Noël dernier.

« Ma femme jouait Simulateur PowerWash« , a déclaré M. Little. « C’est son jeu préféré. Elle aime le côté calme et zen du jeu, il n’y a pas de chronomètre, il n’y a pas de mort. Et je jouais à ce jeu Réveil d’Allen 2 à propos d’un romancier prisonnier de son propre esprit.

Déménagement s’inspire des joies apaisantes de laver vos soucis avec un nettoyeur haute pression et de l’horreur d’être coincé dans un cauchemar de votre création, les mélangeant dans un cocktail de tromperie.

« Ce que chacun retire du jeu est très personnel », a déclaré M. Little. « Est-ce la maison qui vous piège ou est-ce vous qui vous piègez vous-même ? »

Brûlure psychologique lente

M. Little n’a pas pour objectif de tromper ouvertement les joueurs.

Tout au long du parcours, le joueur a accès à des indices et des suggestions qui développent une compréhension mutuelle selon laquelle quelque chose de mal va se produire.

« C’est une horreur psychologique qui se développe lentement », a déclaré M. Little. « Il n’y a pas de monstre ou de bête qui essaie de vous tuer. L’horreur est ce que votre esprit crée en l’absence de stimulus réel. Les choses commencent à devenir bizarres très lentement. »

Il dit que son passe-temps de création de jeux vidéo est pour lui un moyen de se détendre, le comparant à la résolution créative d’énigmes.

« Moving Day traite également de nombreux traumatismes et j’ai moi-même dû faire face à de nombreuses difficultés pendant que je le créais. »

Le jeu est dédié au frère jumeau de M. Little, John, décédé par suicide le 5 février 2023.

« Cela m’a beaucoup aidé », a déclaré M. Little. « J’ai passé beaucoup de temps à réfléchir aux traumatismes de la vie, à mes propres traumatismes et à la façon dont ils peuvent vous aider ou vous détruire. Et je suis toujours là ! Le processus de traitement du deuil en tant que sujet en soi est ce qui m’a vraiment aidé. »

Bien que le thème de Moving Houses puisse être sombre, M. Little a déclaré qu’il avait testé le jeu avec ses enfants préadolescents. Et même s’il recommande la surveillance d’un adulte, il a obtenu l’approbation de tous les membres de sa famille.

« Les enfants ont adoré », a-t-il déclaré. « Ils ont adoré balancer des objets dans la maison comme des petits lutins du chaos qui rigolaient et ils poussaient des cris aigus quand les choses devenaient bizarres. »

Moving Houses sortira le 1er octobre sur la plateforme PC Steam, une boutique numérique de jeux vidéo. En 2025, il sera disponible sur Switch, PlayStation et XBox.