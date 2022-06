Déménager dans une nouvelle ville en solo peut être moins solitaire que vous ne le pensez

En décembre dernier, j’ai fait du vélo de l’appartement de mon frère à la gare Union de Chicago et j’ai pris un train de 52 heures pour San Francisco. C’était mon cinquième déménagement en autant d’années.

J’ai la vingtaine et j’ai déménagé une douzaine de fois. Depuis l’université, en raison du travail et de l’école, j’ai vécu à Boston, Lusaka, Delhi, Chicago et maintenant à San Francisco. J’ai fait ces déménagements seul, et même si j’ai reçu un soutien incroyable de mes amis, de ma famille et de mes collègues, c’est encore une expérience assez différente d’un déménagement avec une famille ou un partenaire.

J’ai compris qu’apprendre à tirer le meilleur parti des déménagements fréquents, c’est apprendre à tirer le meilleur parti d’une situation imparfaite : toutes sortes de relations sont difficiles à maintenir de la même manière sur des distances et des fuseaux horaires. Être mobile n’est qu’une façon de vivre la vie, et en vivant de cette façon – pour ceux d’entre nous qui ont le privilège de choisir de déménager ou de rester à la maison – nous manquons intrinsèquement toutes les autres façons de vivre et de construire une communauté. Mais c’est la seule vie que je connaisse, et c’est une vie que j’aime. J’ai trouvé beaucoup de joie et de sens à déménager, à explorer de nouvelles villes, à rencontrer des gens très différents de moi et à travailler partout dans le monde. Et j’ai beaucoup appris de personnes plus sages que moi sur la façon de bien bouger en tant que jeune célibataire.

Il y a de fortes chances que vous ayez déjà réglé au moins une partie de votre logistique ; vous savez dans quel quartier vous allez vivre ou quel sera votre travail. Peut-être savez-vous même déjà où se trouve l’épicerie. En ce qui concerne les choses les plus ineffables, cependant, il peut être beaucoup plus difficile de planifier à l’avance. Vous pourriez avoir des questions comme « Comment puis-je me faire des amis ? » « Comment veiller à mon bien-être ? » “Où est-ce que les rencontres entrent ?” Et il peut être intimidant d’y répondre par vous-même.

Voici quelques conseils tirés de mes propres mouvements, renforcés par la perspicacité d’une poignée d’experts en amitié. Il existe quelques tactiques que vous pouvez utiliser, en particulier en fonction de l’endroit où vous vous retrouvez à vivre, et elles se décomposent comme suit : faites tout, restez en contact avec les gens et prenez du temps pour vous d’une manière qui n’est pas solitaire – mais comprenez que vous serez parfois seul, et ce n’est pas grave.

Faire tout!

La chose la plus importante pour moi, étant dans une nouvelle ville, c’est de s’y mettre pour rencontrer des gens. Cela peut se faire par le travail, les groupes d’exercices, les rencontres, les médias sociaux, le bénévolat ou même les applications de rencontres. Cela ne doit pas casser le budget. Dans chaque endroit où j’ai déménagé, j’ai pu trouver des activités, telles que des exercices en plein air et des groupes de bénévoles, dont l’adhésion est entièrement gratuite. Si votre budget le permet, vous pouvez également verser chaque mois une petite somme d’argent dans un fonds social pour ces activités.

J’ai parlé avec Marisa Franco, psychologue et chercheuse sur l’amitié, et Gillian Sandstrom, chercheuse à l’Université du Sussex, des transitions. Les deux ont discuté de «l’écart d’appréciation» – les gens vous aiment plus que vous ne le pensez! Entrer dans des événements inconnus et des conversations avec des étrangers peut être une meilleure expérience, même pour les introvertis auto-identifiés, si vous réalisez que ce sera probablement une bonne expérience où les gens vous aiment. Sandstrom a découvert que les adultes plus âgés, ayant accumulé ces connaissances, “prévoient qu’une conversation avec un étranger – n’importe quel étranger – sera meilleure que les jeunes”, car ils s’attendent à un meilleur résultat de telles conversations.

Mes premiers jours à Delhi, un de mes collègues m’a invité à trois événements, et j’ai traîné mon moi fatigué et décalé à chacun, où je me suis lié d’amitié avec mes collègues, rencontré quelqu’un qui m’a invité à rejoindre un club de football ( Je me cache toujours sur le groupe WhatsApp du monde entier), et j’ai rejoint un groupe de jeu de société/technologie pour le développement. Trouver des communautés durables que vous voyez régulièrement et dans lesquelles vous pouvez investir, comme Allie Volpe l’a écrit pour Vox, est la clé pour prospérer dans un nouvel endroit.

Quand on rencontre des gens, m’a dit Franco, c’est souvent bien de rencontrer des gens qui sont aussi dans des étapes de transition de vie. Il peut s’agir d’autres personnes qui viennent d’arriver dans une ville ou un pays, de personnes qui viennent d’obtenir leur diplôme universitaire ou de personnes qui ont récemment vécu une rupture et qui recherchent des amis. “C’est dommage si vous évitez certains moyens de connexion parce que vous ne pensez pas qu’ils sont bons”, a-t-elle déclaré, réitérant l’importance de se connecter via différents canaux, que ce soit les médias sociaux, un groupe pour les gens du pays ou de la ville d’où vous venez, ou un groupe d’exercice ou autre passe-temps.

Les connexions lâches sont également importantes. Il est facile de vivre dans une bulle composée uniquement de personnes qui vivent et pensent comme vous, mais cela vous prive de connexions et d’idées diverses. Sandstrom a travaillé sur une vaste étude sur la gentillesse avec des personnes de 150 pays différents et a découvert que les gens rapportaient souvent de la gentillesse dans les interactions avec des étrangers. Les gens peuvent également trouver des conversations avec des étrangers épanouissantes sur le plan émotionnel – s’ils peuvent parler d’une expérience émotionnelle particulière – ou qu’ils apprennent quelque chose en parlant à des personnes de plusieurs générations.

Rester en contact

Rester en contact est important. Reconnectez-vous avec vos amis/connaissances/amis d’amis dans la ville où vous vous trouvez et communiquez virtuellement avec vos amis et votre famille éloignés.

J’ai parlé avec Jeff Hall, chercheur à l’Université du Kansas, du maintien des amitiés au fil du temps. Il m’a dit que les jeunes qui accordent la priorité à la mobilité dans leur vie ont souvent du mal à maintenir des amitiés, à apprendre à traiter les amitiés qu’ils ont « comme impermanentes parce qu’elles le sont ; vous apprenez l’impermanence de la vie. Mais si les amitiés peuvent être éphémères, il n’est pas inévitable qu’elles se terminent lorsque vous vous éloignez d’un endroit.

Une chose à garder à l’esprit lorsque vous renouez avec de vieux amis est que si vous avez perdu le contact, ce n’est pas nécessairement de votre faute. Il est courant, m’a dit Hall, “de croire que vous êtes dans le siège du conducteur dans l’amitié.” « Ce que nous savons, dit-il, c’est que la conception n’est pas exacte ; d’autres personnes choisissent d’être votre ami et choisissent de rendre la pareille. Les gens pourraient tomber à cause d’un travail chargé ou d’une relation ou d’autres choses qui ne sont pas liées à vous, m’a-t-il dit, mais ensuite ils seront heureux de vous voir des années, voire des décennies plus tard.

“En fin de compte, si les gens s’éloignent les uns des autres à cause de la vie, il est vraiment important de générer une attitude de sympathie et de compréhension envers les autres… parce que ce n’est pas à propos de vous. Si vous faites tout pour vous, vous manquez l’occasion de repousser et de vous renouveler. D’un autre côté, si c’est vous qui avez perdu le contact en raison d’un déménagement ou de la vie, c’est tout à fait bien de tendre la main aux gens même si beaucoup de temps s’est écoulé. Ils seront probablement ravis d’avoir de vos nouvelles !

Maintenant que je suis de retour aux États-Unis, où j’ai grandi, j’ai trouvé la vérité là-dedans. Mes amis à San Francisco sont des gens que j’ai rencontrés ici, des gens avec qui je suis resté en contact au fil des ans et des gens avec qui j’avais perdu le contact pendant des années pour diverses raisons mais avec qui j’ai renoué avec quand j’ai déménagé en ville. . J’essaie aussi de présenter mes différents amis de différentes étapes de la vie les uns aux autres. Cela me permet de rester en contact plus facilement et de créer de nouvelles amitiés entre eux.

Quant à rester en contact avec des personnes éloignées, j’ai parlé avec Hall des différentes modalités de communication. Il a parlé de l’importance des «canaux de communication riches», tels que les appels téléphoniques ou vidéo, pour rester en contact en premier. Le texte est le deuxième meilleur – comme envoyer un SMS à quelqu’un quand quelque chose vous le rappelle – et enfin, aimer passivement les publications sur les réseaux sociaux. Mettre du temps et de l’énergie dans des amitiés à distance et d’autres relations est essentiel pour maintenir l’amitié.

Il est également important de rendre visite à la famille et aux amis lorsque cela est financièrement possible. J’ai trouvé que ma relation avec ma famille s’était en fait renforcée tout en vivant loin. Parce que je ne peux leur rendre visite qu’une à deux fois par an, je passe beaucoup de temps de qualité avec eux quand je les vois. J’ai d’autres amis qui appellent leur famille tous les jours, et bien que ma famille appelle moins souvent (bien que nous ayons une discussion de groupe active), il a été formidable de voir comment différentes familles trouvent des cadences qui fonctionnent pour elles.

Cette astuce est également liée à la première ! Rester en contact avec de vieux amis, a déclaré Franco, peut vous faire vous sentir plus enraciné, en sécurité et authentique, ce qui vous donnera encore plus confiance pour vous mettre en avant et vous faire de nouveaux amis.

Prenez du temps pour vous

Prendre du temps pour soi est particulièrement important pour les extravertis auto-identifiés comme moi. Il est facile dans une nouvelle ville d’entrer dans un cycle de rencontres et d’activités quotidiennes, ce qui est formidable mais insoutenable pour tous sauf les plus sociaux d’entre nous.

Pour moi, cela a semblé différent à différents endroits. À Delhi, cela signifiait manger des rouleaux de kati sur mon balcon au coucher du soleil et passer les week-ends à prendre le métro vers différents sites historiques. À Chicago, c’était faire du vélo au bord du lac tous les jours. À San Francisco, il s’agit de parcourir la ville et d’essayer de trouver tous les escaliers publics de la ville.

“Que nous considérions notre temps seul comme du temps seul ou solitaire dépend de choses comme la façon dont nous nous débrouillons mentalement”, a déclaré Franco. “Honnêtement, une partie de cela consiste simplement à prendre soin de votre santé mentale de manière plus générale afin que vous vous sentiez reconstitué plutôt que menacé par le temps seul.” Donc, aller en thérapie, faire de l’exercice, rester en contact avec vos amis ou votre famille “sont toutes des choses auxquelles vous pouvez penser pour que vous puissiez vraiment profiter du temps seul”.

Cela peut être faire de l’exercice, lire un livre, cuisiner ou regarder la télévision – en gros, faire quelque chose que vous aimez par vous-même. Avoir du temps seul sans être seul est essentiel pour rendre une réinstallation saine et durable.

Cela dit, même avec les transitions les plus douces, il y a des inconvénients à être en mouvement. “La solitude va faire partie du processus”, a déclaré Franco. “Ce n’est pas que vous faites quelque chose de mal.”

Que vous déménagiez dans une nouvelle ville pour un an ou le reste de votre vie, les premiers mois peuvent être une période intimidante. Apprendre à équilibrer le temps passé seul, les nouveaux amis et les relations existantes ne rendra pas un déménagement parfait, mais peut le rendre bien meilleur.

