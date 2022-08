Déménager au Canada a été plus difficile que je ne le pensais. Je ne suis pas sûr de le refaire

Cet article à la première personne est l’expérience de Misbah Noor qui vit à Calgary. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez voir la FAQ .

Je crois qu’il y a une lumière au bout de chaque tunnel sombre, mais il a fallu des années pour la trouver après que nous ayons déménagé au Canada.

Mon mari et moi avons déménagé à Calgary avec deux enfants – âgés de cinq et deux ans – en 2015. Nous avons immédiatement commencé à chercher un emploi et étions pleins d’espoir parce que mon mari avait été directeur de succursale dans une banque renommée au Pakistan. Mais nous avons eu un choc. Le seul travail qu’il pouvait trouver pour commencer était d’installer de la moquette.

Après seulement une semaine de travail, il avait l’air épuisé et a dit : « Quand je montais les escaliers de notre immeuble, je souhaitais une maison sans escalier. J’ai tellement mal aux jambes.

Le lendemain matin, il a remis ses vêtements de travail, qui étaient déchirés et usés au niveau des genoux. Sa chemise noire était délavée d’avoir été lavée tous les jours. Ses mains étaient pleines de fissures dues à la poussière et à la sécheresse du travail.

“Je ne peux même pas me tenir debout aujourd’hui”, a-t-il déclaré.

Il est parti et je me suis assis avec ma tasse de thé. Tout ce que je pouvais penser était: Pourquoi sommes nous ici?

Misbah Noor et sa fille dans leur premier appartement à Calgary en 2015. (Soumis par Misbah Noor)

Nous n’étions pas contents. Nous vivions dans un petit appartement avec peu de meubles et notre famille et nos amis à la maison nous manquaient. Chaque jour, nous nous inquiétions de ce que le lendemain apporterait.

Déménager dans un autre pays vous donne une image différente de la vie et vous transforme en une nouvelle personne. Mon frère a demandé à venir au Canada en mon nom en 2008, alors que j’étais encore célibataire. J’étais enthousiaste à l’idée de déménager, heureuse de faire les tests de langue requis et de rassembler les nombreux documents.

Mais cela a pris beaucoup de temps — sept ans avant que nous ayons finalement reçu le visa de résident permanent par la poste. Entre-temps, je me suis mariée et j’ai eu deux enfants.

J’avais toujours hâte de venir au Canada, espérant de meilleures opportunités d’emploi, des salaires plus élevés et un avenir meilleur pour les enfants. Mais maintenant que nous avions de jeunes enfants, la lutte pour nous rétablir était bien plus importante que nous ne l’avions prévu.

Après avoir fini mon thé, j’ai commencé à chercher désespérément du travail. J’ai une maîtrise en éducation, mais remplir des demandes d’emploi en ligne était nouveau pour moi et chaque emploi que je trouvais nécessitait une expérience de travail au Canada.

C’était la vie avec un stress constant.

Je suis normalement timide mais j’ai commencé à parler à des inconnus – des gens dans mon immeuble, des parents dans l’école de mes enfants, des gens à la bibliothèque. Je leur ai demandé comment trouver un emploi ici. Ils me laissaient un lien vers des sociétés de recrutement et des sites Web que je ne pouvais pas comprendre.

Je voulais désespérément travailler pour que mon mari puisse retourner à l’école -Misbah Nour

J’ai perdu près de 22 livres à cause du stress et j’ai moins mangé pour économiser de l’argent. Je voulais désespérément travailler pour que mon mari puisse retourner à l’école et trouver un bon travail. Mais aucun de nous n’a eu de chance.

Il a passé un entretien pour un poste de conseiller financier dans une banque, puis a payé 1 200 $ à une entreprise privée pour essayer de devenir opérateur de transport en commun. Mais à chaque fois, les gestionnaires d’embauche ont continué à le refuser en disant « ton anglais n’est pas bon » ou « tu n’as pas d’études ou d’expérience de travail au Canada ».

Nous nous sommes sentis déçus et sans valeur. Les fonctionnaires canadiens nous ont acceptés en raison de notre éducation. Nos documents ont été attestés tant de fois dans le processus que nous pensions que nos diplômes seraient valorisés ici. Nous avions tort.

Enfin, après deux ans et demi, j’ai pris une pause. Mon fils est rentré de l’école un jour et m’a dit qu’un surveillant de cantine partait.

Il a fallu des années à Misbah Noor et à son mari pour trouver de bons emplois et se sentir à nouveau en sécurité financière après avoir déménagé au Canada. (Soumis par Misbah Noor)

Je me suis dépêché de rencontrer le principal. Je lui ai parlé de mon diplôme et de mon expérience d’enseignement à la maison. Après avoir écouté mon combat patiemment, elle m’a dit comment postuler. Elle m’a guidé tout au long du processus, de la création d’un compte pour la demande d’emploi à la structuration de mon CV pour répondre aux exigences du poste.

J’ai obtenu ce travail à temps partiel. Ensuite, mon mari a obtenu un emploi d’opérateur de chariot élévateur dans un entrepôt d’approvisionnement en pétrole et en gaz qui avait de meilleures heures et plus facile pour son corps que l’installation de tapis. Nous n’avions toujours pas les moyens de lui faire améliorer son diplôme à l’école, alors j’ai suivi un cours de deux ans pour devenir assistant d’éducation. Puis finalement, six ans après notre premier déménagement, il a décroché un poste d’analyste des prix dans le pétrole et le gaz sans mise à niveau.

Ces débuts étaient si incertains. Je me souviens du jour où il a appelé après avoir obtenu le poste d’analyste des prix. Je pleurais de joie, serrant mes enfants dans mes bras et tellement reconnaissante envers Dieu. Je croyais que ce serait la fin de nos difficultés et de notre stress. Alors que nous achetions ensemble ses chemises habillées, ses pantalons et ses chaussures, j’ai repoussé mes larmes.

En janvier, j’ai commencé à travailler comme assistante d’éducation et nous avons acheté une maison où mes enfants peuvent sauter, courir et jouer librement.

Mais le stress des sept dernières années a eu des effets durables. Après avoir traversé tant de choses, je me sens toujours fatigué et anxieux face aux problèmes quotidiens. J’ai l’impression que ma mémoire a été affectée par le stress chronique, et mon mari souffre maintenant d’hypertension artérielle, de cholestérol et de diabète. Nous pensons que cela est également lié. C’est le prix que nous avons payé pour arriver là où nous sommes maintenant.

En fin de compte, nous avons trouvé la stabilité financière et établi notre maison au Canada. Donc ça est une histoire de passage de la déception à l’espoir, de la déception à la connaissance, de l’échec au succès et de la nervosité à la confiance. Mais si je pouvais remonter le temps, je réfléchirais à deux fois avant d’immigrer. C’est plus dur qu’on ne le pensait.

Raconter votre histoire

CBC Calgary organise une série d’ateliers d’écriture en personne dans toute la ville pour aider les membres de la communauté à raconter leurs propres histoires. Il s’agit d’une chronique à la première personne d’un atelier organisé par le Genesis Centre. Pour en savoir plus sur nos ateliers d’écriture ou pour proposer un organisme communautaire pour aider à animer, envoyez un courriel à la productrice de CBC Elise Stolte ou visitez cbc.ca/tellingyourstory.